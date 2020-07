Embajadores en linea: “En este momento de distanciamiento social Argentina debería evitar el distanciamiento regional”

En otro interesante programa de Embajadores en Linea el equipo integrado por Mariano Caucino, exembajador de Argentina en Israel, Emilio Perina, exdirector del Archivo General de la Nación y Leandro Goroyesky, exdirector Ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, entrevistaron a Tony Raider, joven venezolano residente en Israel responsable de los vínculos entre el partido “Likud”, del actual primer ministro Benjamín Netanyahu y latinoamérica, y los especialistas en Relaciones Internacionales Fabian Calle y Patricio Carmody.

Fabián Carlos Calle es Mag. en Relaciones Internacionales, Universita di Bologna Italia; Mag. en Relaciones Internacionales, FLACSO. Profesor. Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, Carrera de Especialización en Estrategia Económica Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Master en Relaciones Internacionales en FLACSO, Master en Relaciones Internacionales de la Universita di Bologna, Especialización en la National Defense University Washington DC, Candidato a Doctor en Historia en la Universidad Torcuato Di Tella. Profesor en la Universidad Torcuato Di Tella, UCEMA, Universidad Católica Argentina, Universita di Bologna y Escuela de Guerra Conjunta de las FFAA. Ex analista del Estado Mayor General de la Armada, ex Asesor del Ministro de Defensa Horacio Jaunarena, ex investigador Senior del CARI, ex becario de la Fundacion Ford, ex becario de Iniciación, Perfeccionamiento y Posdoctoral del CONICET. Actualmente esta a cargo del área de Defensa de la empresa Codesur y es asesor Editorial de la Revista DEF y columnista en temas de seguridad y Defensa del programa DEF TV. Asimismo, es asesor en el Ministerio de Defensa desde Mayo 2011 y del Grupo Bapro.

Patricio Mateo Carmody nació en Buenos AIres. Es Ingeniero Industrial de la Universidad de Buenos Aires y Master en Administación de Empresas del Tuck School of Business , Dartmouth College, en Estados Unidos. Completó , con las más altas calificaciones, el Programa Doctoral en Relaciones Internacionales y Diplomacia del Centre D’Etudes Diplomatiques et Stratégiques , de la Ecole de Hautes Etudes Internationales , en Paris. Complementó estos estudios participando en cuatro programas ejecutivos de la Kennedy School of Government, de la Universidad de Harvard, especializados en economía , finanzas y comercio internacionales. Asimismo , completó también el programa ejecutivo conjunto entre el School of International and Public Affairs (SIPA) , de la Universidad de Columbia , y el Banco

Mundial, enfocado en Comercio Internacional y Desarrollo.

Se desempeñó profesionalmente durante dos décadas en Pepsico Inc. , donde llegó a ocupar la posición de Vicepresidente de Marketing de la División Alimentos a nivel mundial , con base en Nueva York . Previamente fue responsable por el área Asia -Pacífico , basado en Tailandia, y por el Brasil , basado en San Pablo. Anteriormente

ocupó posiciones de relevancia en Portugal, España , Argentina y Uruguay.

Fue miembro del Institut Français de Relations Internationales (IFRI) y participó como miembro corporativo en el Council of Foreign Relations, en Nueva York y Washington. Actualmente vive en Buenos Aires. Es Miembro Consultor del Consejo de Relaciones Internacionales (CARI) , donde participa en los siguientes comités: Latinoamérica, Asia, Europa , EE.UU, Organismos Internacionales y Relaciones Económicas Internacionales. También es miembro del Consejo Consultivo de CIPPEC (Centro para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.