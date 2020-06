El aislamiento social, preventivo y obligatorio cumplió 100 días en Argentina. Los casos de nuevos infectados aumentan día a día exponencialmente y la actividad económica sigue en picada. El economista José Luis Espert analizó en Radio Jai el precio que pagará el país y qué será del futuro frente a la crisis económica.

“Lo que viene en materia económica surge de los datos que se conocieron ayer desde el INDEC, el instituto de estadísticas oficial del país. Es una de las peores caídas de la economía de la historia del país y una de las más grandes del mundo”, aseguró el economista.

El único país que superó en caída a la Argentina fue Perú en abril con una caída del 40%, mientras que en Argentina fue del 26%, pero tienen una cuarentena una poco más larga.

“Lo que se ve claro es una relación uno a uno entre duración y dureza de las cuarentenas, y la caída de la economía. Es puro sentido común, si se encierra a la gente en sus casas por cuestiones sanitarias, se va a derrumbar la economía. Por eso los demás países, previendo el gran daño que provoca a la economía el encerrar a la gente por cuestiones de salud, van probando hasta dónde aguanta el sistema sanitario abriendo lo más posible la economía porque se sabe que encerrar a la gente en su casa la destruye”.

Con lo ya hecho, Argentina probablemente vaya a la caída más grande de la economía en el mundo, una de las caídas más grandes en su historia. El economista, dijo que “este año la economía podría llegar a caer entre 14 y 15% y a eso hay que agregarle todo lo que eso trae: el cementerio de empresas, millones de puestos de trabajo que se van a perder y todo lo que eso trae a colación, la inseguridad ciudadana, el aumento en la pobreza y la demanda que va a haber para ayudar a toda esa gente que se ha quedado en la calle y está sumida en la pobreza”.

A esto hay que sumarle un gasto publico que está creciendo al 100% y una explosión del déficit fiscal que va a provocar un gran desequilibrio monetario y financiero en algún momento de este año o el que viene y además una aceleración de la tasa de inflación. “Lamentablemente argentina está acostumbrada a vivir estas cosas, hemos pasado 6 veces antes por estas situaciones que son los 6 planes económicos que se han aplicado en el último medio siglo de fracasos. Lo que ya se hizo trae una consecuencia y va a haber que atenerse a eso”, declaró Espert.

Argentina viene en una decadencia casi centenaria con 40% de pobres, además de que venía de dos años muy malos producto del fracaso económico de Macri y eso debería haberse tenido en cuenta en el momento de decidir la duración y la dureza de la cuarentena y cuántos test se importaban. Argentina prácticamente está rompiendo el record mundial por pocos test que hacen.

José Luis Espert explicó que la cuarentena no requiere de ninguna ideología ni partidismo para analizarla sino solamente sentido común, si se encierra a la gente en su casa, no trabajan y a la larga se van a perder los negocios y quedará gente desempleada, por lo tanto deberían haber minimizado el tiempo de cuarentena, hacerlo de manera responsable en función de la cantidad de contagios. “Es clave la cantidad de test, por eso es inentendible que seamos los que menos test hacemos en el mundo, porque la experiencia que nos ha mostrado el mundo antes de que llegue la pandemia a la Argentina, era que testear es un instrumento clave para luchar de manera civilizada contra el virus, teniendo en cuenta la economía en la solución al problema sanitario”.

Los estudiosos en epidemias dicen que a los 100 días las cuarentenas empiezan a resquebrajarse y después de 120 días la gente sale directamente. “En algún lugar el gobierno es consciente y el próximo 17 de julio casi se estarían cumpliendo esos 4 meses”.

“Cuando esto se pueda mirar con perspectiva en el futuro habrá que ver por qué motivo no se testeo prácticamente a nadie, motivo por el cual, para cuidar la salud, no quedo otra que la cuarentena. Supuestamente la cuarentena es para hacer dos cosas: testear de manera masiva para saber dónde están los focos y luego poner en cuarentena solo donde están los focos; y lo otro es adecuar el sistema de salud. Sin embargo acá, 100 días después, nos dicen que con un poco mas de aceleración de casos colapsa e sistema. Entonces me pregunto, ¿Qué hicieron en estos 100 días con el sistema de salud? Esto demuestra la falsedad de aquella frase de los primeros días de cuarentena ‘te salva el Estado’. Acá el Estado, como todos suponíamos, no está para lo que tiene que estar que es ayudar a la gente cuando está en problemas, ya sea económicos o de salud”, dijo Espert.

Con respecto al futuro, Argentina va a una situación económica muy delicada, no solo por la caída en la actividad, el desempleo, la pobreza, sino como consecuencia de un tsunami de emisión de pesos para financiar el mega déficit fiscal causado también por la cuarentena y por el derrumbe en la recaudación. “Yo creo que vamos a un desequilibrio monetario de inflación altísimos. El año que viene no descartaría que tengamos una inflación anual de tres dígitos”, finalizó el economista.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente