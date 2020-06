La Torá y el Pueblo Judío

Cuando en Israel defendemos con todo lo que tenemos a la empresa El Al para que no cierre por toda esta crisis, es también por historias como la de la primera parte del vídeo. El Gobierno, con el apoyo del pueblo no permitirá que El Al cierre, cueste lo que cueste porque se trata de mucho mas que una aerolínea.

“Llevar una vida judía es un asunto caro, mantener una empresa aérea con identidad judía también lo es” EL AL es mucho mas que una empresa de transporte aéreo y en momentos de crisis como estos que esta pasando me parecería justo darles una mano promocionando obras de bien que han hecho sin que muchos sepan.

Fue un proyecto que duro 3 intensivos años ya que cada una de sus 304,805 letras que forman 5,845 oraciones de los 5 Libros de la Torá, fueron escritas por ciento de personas alrededor del mundo. Desde aquel día que entro en la sinagoga del campus de EL AL, este pergamino acompaña a los lideres Nacionales y espirituales de Israel en cada uno de sus viajes oficiales importantes alrededor del mundo.

La segunda historia del vídeo comenzó en el cementerio militar en el Monte Herzl pero también cruzo océanos. De más esta decir que se trata de uno de los lugares más tristes de todos pero también en esos lugares, suele suceder milagros como el del vídeo. El Libro de Torá se tarda en escribir años y cuesta mucho dinero. Los días que son llevados a la Sinagoga son muy festivos y hay alegría en toda la ciudad.

… Por si a alguien le faltaba motivos para sentirse orgulloso de haber nacido o elegido pertenecer a este pueblo les dejo este vídeo sobre el Sefer Torá (Pentateuco)….