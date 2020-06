“El trabajo debe ser articulado, siempre”

En la tarde noche del 23 de Junio, Plural Jai desarrolló un encuentro distinto con la presencia de los presidentes de AMIA, DAIA, FACCMA y OSA.

Participaron:

Ariel Eichbaum, presidente de la AMIA

Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA

Mónica Sucari, presidenta de FACCMA

Sergio Pikholtz, presidente de la OSA

Gabriel Slavinsky, fue el moderador

Fue una reunión diferente, en varios aspectos. En principio por haber escuchado a los 4 principales presidentes de las instituciones centrales de la comunidad en un mismo lugar, también, por el formato, ya que cada cual pudo disertar 5 minutos para luego debatir en un dinámico “ping pong” de unos 8 minutos y finalizar con un mensaje de 3 minutos de cada participante.

El presidente de Plural Jai, Jorge Szczapowy, se mostró satisfecho y dejó una conclusión: “La que queda de este tipo de encuentros es la necesidad imperiosa de un trabajo articulado, que no siempre notamos que se da como corresponde”. Aunque resaltó que faltó: “La palabra educación”

Por último, la gran convocatoria (más de 140 personas) coronó un “evento” de gran calidad y posiblemente alta repercusión por algunas declaraciones.

Las más destacadas:

Ariel Eichbaum

“La AMIA en términos históricos fue fundada hace 126 años con la responsabilidad de administrar los cementerios. Es una misión institucional que custodiamos durante todo este tiempo con responsabilidad”.

“…La misión institucional ligada con la solidaridad. Los programas sociales permanentes. Estos son nuestros dos aspectos, Tzedaká y Ritualidad y Administración de los Cementerios.

“Cuando uno se mete en lo que yo llamo el voluntariado institucional, cuando uno está en este rol, tiene que tener “estómago de elefante” Porque no hacer nada, no lleva reproches”.

“La institución debería ser algo de lo que todos deberíamos estar orgullosos. Hay más de un siglo de historia”

Jorge knoblovits

“Las instituciones están dirigidas por personas. A mí me hace muy bien para gestionar estar acompañado por mi comisión directiva, que es intensa, diversa y activa”.

“Hoy nos toca poner el hombro y trabajar por el bien común. Esta crisis va a pasar”.

“Cada institución tiene una misión. Hemos detectado que tenemos que “hacer cada uno lo que tiene que hacer”. Todos hemos sabido ubicarnos donde tenemos que ubicarnos. En el lugar adecuado. Nadie ha intentado pisar el territorio del otro”.

“Estamos dando un buen ejemplo. No quiero que me juzgue la historia, ni nadie, no soy un prócer… Yo quiero seguir con mi función directiva, aplicar el principio de coherencia”.

Mónica Sucari.

“Nuestra misión es la continuidad judía a partir de todas las actividades sociales y culturales que hacemos”.

“Tuvimos que adaptarnos a una nueva realidad. Esto es un cambio constante”

“Lo que más tenemos que hacer en estos momentos es no permitir que ninguna familia de las sociodeportivas se vaya. Nuestro desafío es ese. Asegurar la continuidad desde donde nos toca. Sin importar el tema económico. Lo tenemos que dejar de lado”.

“Conseguimos durante mucho tiempo que el deporte femenino tenga más participación”.

“Siendo yo la primer mujer presidenta de la federación, sentí que podía ser referente para otras mujeres”.

Sergio Pikholtz

“El sionismo cambió a través de las épocas. De un sionismo muy fuerte a una aliá profesional, de gente que busca un futuro económico mejor que en Argentina. Todas las opciones son válidas”.

“Para nosotros es importante la transmisión. Tenemos que romper la distancia con la gente. Haciendo nuestro trabajo hacemos una parte de lo que nos toca. A veces hay una distancia con la gente corriente. Tenemos que traspasar el límite que establecen las instituciones para estar cerca”.

“Va a haber mucha gente interesada en hacer alia más por la crisis económica que por la pandemia. Lo que hizo la pandemia fue postergar la crisis económica”.

“Nuestras charlas con la OSM tienen una asistencia promedio de 300 personas eso es muy fuerte e interesante”.

El partido político comunitario PLURAL JAI perteneciente al espacio UNA AMIA, que se preparar para competir por la presidencia de la institución madre, cuando se establezca la nueva fecha para las elecciones pospuestas del 5 de abril de 2020 por la pandemia.

Fuente: Plural Jai