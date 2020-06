El retorno a Sión de las tribus perdidas

La semana pasada hubo en el Parlamento un tremendo debate cuando un parlamentario dijo que desde el año 2012 el 86% de los nuevos inmigrantes que llego a Israel no es judío.

Uno de los puntos de la Ley del Retorno, aquella ley que le da derecho a todo judío retornar a su tierra a cuenta del Estado, decreta que también el hijo de la persona judía tiene derecho al retorno, aunque no este considerado judío de acuerdo a la Ley Judía (su madre no su judía).También el nieto de aquel judío tiene derecho a retornar. También la pareja del judío, la pareja de su hijo o la pareja de su nieto.

Al llegar a Israel, esa familia de 6 o más personas que solo el abuelo o abuela es judía, puede recibir ciudadanía israelí pero no serán considerados judíos. El lio es tremendo y la grieta entre los políticos y el Rabinato es inmensa.

Por ejemplo, la Agencia Judía trajo a Israel miles de inmigrantes de Francia, de ellos, el 97% es considerado judío por el pueblo pero solo el 13% es considerado judío por el Rabinato, un porcentaje idéntico con los miles de inmigrantes de USA -12% contra 97%.

Fuera de todo eso están los hijos de Israel (no judíos) que andan dando vueltas por el mundo, aquellos descendientes de las tribus perdidas que quieren retornar a su Tierra. Por un lado llamaron al país Israel para que abarque a los hijos de todas las tribus, eran tiempos en los que nadie quería venir y Ben Gurion necesitaba oxigeno humano para sobrevivir, pero los tiempos cambiaron y la situación de Israel es optima para alguien que vive en el segundo o tercer mundo. Además ya no hay necesidad de inmigrantes, somos casi 8 millones de judíos!

Quienes se ocupan de ese tema son ONG que están por el mundo intentando convencer desde allí a las autoridades políticas y religiosas para que le acrediten esa ley del retorno a los conocidos hijos de marranos o de origen Español por dar un ejemplo.

Israel es el país de los judíos y para los judíos pero al llamarlo Israel, se debe abrir las puertas a todos los hijos de Israel que quieren retornar, sean los hijos de Neftali de Etiopía, de Menases en India o de Levi en México.

El video relata la partida de 80 nuevos inmigrantes desde la lejana India en la cual descendientes de la tribu Menases vivieron con las leyes de la Torá más de 2700 años.