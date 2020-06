Conversaciones respecto a la posible anexión de territorios en Judea y Samaria

La posible anexión de parte de la Cisjordania, en realidad la extensión de la ley civil israelí a ciudades y pueblos en Judea y Samaria donde hay mayoría judía, es, para muchas naciones, lo que el trapo rojo es para el toro. Basta la mención de dos palabras en la misma frase, “Israel” y “anexión” para enfurecerlos.

No les interesa que la Conferencia Internacional de San Remo y la Liga de las Naciones destinaron todo ese territorio, que nunca había sido soberano ni independiente, al pueblo judio. Durante 4 siglos fue provincia del imperio otomano, derrotado en la Primera Guerra Mundial y luego desmembrado para crear cuatro Estados árabes (que a diferencia de Israel nunca existieron antes en la historia): Jordania, Irak, Libano y Siria.

Si yo fuese Ministro de Relaciones Exteriores invitaría cordialmente a embajadores de diversos países, para conversar en forma individual con cada uno de ellos.

Con el embajador de Rusia, país que ha expresado oposición a que Israel extienda su sistema legal a ciudades y pueblos de mayoría judía en la Cisjordania, podría conversar acerca de la anexión violenta que hizo Rusia en el año 2014 de la peninsula de Crimea, territorio de Ucrania.

Con el embajador de Gran Bretaña sería interesante conversar acerca de las Islas Malvinas y de Gibraltar.

Con el embajador turco, el tema sería su invasión y ocupación de facto de la parte norte de la isla de Chipre, ocupación que continúa hasta hoy.

El embajador de Alemania, país que tiene muchisima experiencia en anexar territorios pertenecientes a Estados soberanos, (Austria, los Sudetes de Checoslovaquia, etc. etc etc), me podría explicar el derecho moral y ético que tiene su país para juzgar a otros.

El embajador de Francia me iluminaría acerca de las 16 colonias que su país aún tiene en el mundo.

Al embajador de Holanda le recordaría que tienen dos colonias; al de Dinamarca, también 2; al de Noruega, 3.

Pero, la conversación más interesante sería con el embajador de Jordania, cuyo rey ha amenazado con repercursiones si Israel pone en práctica el plan de paz del presidente Trump. En 1948 Jordania ocupó la Cisjordania y en 1950 la anexó. Sería interesante escuchar su opinión de porque, controlando ese territorio desde 1948 hasta 1967, no le dieron independencia a los llamados árabes palestinos. Posiblemente, él me contestará: “Las circunstancias han cambiado, y nuestra opinión también.” Me mencionará que en 1947 los judíos aceptaron la creación de dos Estados, uno judío y otro árabe, y me preguntara por que hoy no aceptamos la creación de un Estado palestino. Yo le contestaría “Las circunstancias han cambiado, y nuestra opinión también”.

por David Mandel