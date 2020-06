Gran Bretaña y la “irresponsabilidad” ante el Covid-19

Tras la salida del Brexit, Gran Bretaña parecía poder comenzar a preocuparse por otros problemas. Sin embargo, la llegada del coronavirus, hizo que todo tenga que postergarse. El periodista Rodolfo Milessi, desde Londres comentó en Radio Jai cómo está transitando Gran Bretaña la pandemia de covid-19.

Milessi indicó que Gran Bretaña fue desde el principio el país más flexible, o “irresponsable” respecto de cómo se tomaron las medidas para afrontar el coronavirus; dijo que si se lo compara con España o Italia, el Reino Unido comenzó con el aislamiento, dos o tres semanas más tarde. La gente podía salir al parque o a hacer ejercicio, además de las salidas esenciales, para que se sintiera libre y con mucha vida social y de ese modo, los parques, durante los meses de abril y mayo, se convirtieron en lugar de encuentro para todos.

Ahora se han flexibilizado más algunas medidas, señaló y comentó sobre la apertura de Harrods, y expresó su sorpresa al advertir la “sugerencia” y la no obligatoriedad para el ingreso con mascarilla. De todos modos, afortunadamente, la gente no se anima aún a visitar las tiendas.

El Primer Ministro se contagió Covid, estuvo una semana en terapia intensiva y luego recuperándose, por lo que estuvo cuatro semanas fuera del poder. Eso provocó un escenario a nivel político y social: que el país haya pasado por un período bastante raro, sin un liderazgo concreto. Ya hace un mes, recuperado, regresó a sus funciones, y debe afrontar los ataques de todos lados, porque los números de casos siguen siendo altos, cuando en otros países de Europa ya las cifras descendieron fuertemente.

En el seno de la Familia Real también se produjo un caso: el del Príncipe Carlos, de 70 años, una semana antes que Johnson pero sin gravedad. La Reina (94) está desde hace tres meses en el Palacio de Windsor junto al príncipe Felipe, que acaba de cumplir 99. “Están super resguardados, y ahora con el Corona, con mayor rigurosidad. Este fin de semana -cuenta Milessi- fue su cumpleaños oficial, que corresponde a los años de reinado, y que no se hizo como siempre en Saint James Park con el famoso desfile, sino desde Windsor por primera vez, sin público y con perfil mucho más bajo”. Muchas cosas han cambiado en el verano de Londres, sin Wimbledon, la Fórmula uno, los grandes eventos que obviamente, no se pueden realizar.

La economía está sufriendo, hay un apoyo del gobierno para los empleados y para las empresas para poder solventar los sueldos, pero es un apoyo limitado. El mismo puede llegar a 2500 libras (3300 dólares aproximadamente), un número que ayuda a un empleado junior, pero no a los empleados de mayores ingresos, más ejecutivos, que es gente de clase media y media alta, quienes tienen un estilo de vida, aranceles de colegios, y demás que hoy no alcanzan a cubrir con ese aporte que es el máximo que se percibe. Agregó a este panorama, que hay muchos bancos que están echando gente y que la situación de la compañía British Airlines es incierta; que la misma cuenta hasta septiembre con el apoyo financiero del Estado, pero que están con mucho miedo porque no saben cómo se van a poder pagar salarios sin producción, y cuando el apoyo del gobierno se elimine. Indicó que los mayores perjudicados, además, serán los restaurantes, hoteles, pubs, todo el sector turístico; sin duda, motores de la ciudad y opinó que a nivel empleo, a partir de septiembre se verá lo duro que habrá sido lo que produjo la pandemia.

Acerca de los estudios sobre la posible utilización de la Dexametasona, medicina de bajo costo, para atacar el virus, Milessi dijo que ese es un tema muy delicado, que hay muchas idas y vueltas, rumores, sin una voz oficial al respecto. Cada día hay una noticia diferente. Por otro lado, Oxford, al igual que Cambridge, posee una sociedad científica muy importante que está trabajando en una vacuna que podría salir a partir de septiembre. Por ahora, la única medicina es la distancia social de dos metros, aunque ya esté más flexibilizada hoy, con la autorización para reuniones en las casas con hasta seis personas, y los picnics en los parques.

Los números siguen siendo muy altos en el Reino Unido, un promedio de entre 200 a 300 por día, y con las marchas del Black Lives Matter, en las que definitivamente no hubo distancia social, puede provocar un rebrote de los casos de coronavirus, porque fueron marchas muy numerosas, un millón de personas en cada una de ellas. Habrá que esperar lo que ocurrirá con eso, tal como sucedió con la marcha de marzo por el día de la Mujer en España.

Para cerrar, Rodolfo Milessi contó una sorprendente anécdota sobre una visita familiar a Italia al pueblo de sus antepasados, en el que descubrió la posibilidad de poseer ancestros judíos.

