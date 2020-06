Gantz participó de la conferencia anual del Comité Judío Americano

El lunes por la noche se celebró el inicio de la conferencia anual del Comité Judío Americano (AJC). Por primera vez se llevó a cabo en internet debido a la epidemia mundial de coronavirus. En este evento se presentarán líderes y jefes de estado. El mismo tendrá lugar hasta el 18 de junio.

Además del Primer Ministro suplente y Ministro de Defensa Israelí Benny Gantz, entre los participantes se encuentran el gobernador griego, Kiryakos Mitsutakis, el Primer Ministro albanés Eddie Rama y el Ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Anwar Karkash. Será la primera vez en el que un líder árabe superior habla en un foro público judío.

En la sesión del lunes por la tarde, Benny Gantz, mantuvo una conversación con el CEO del AJC en Israel, el Teniente Coronel Avital Leibowitz. En referencia a las relaciones con Estados Unidos afirmo: “Estados Unidos es el mayor, el más fuerte y el mejor aliado de Israel. Nuestra relación única se basa en la identidad, los intereses y el hecho de que ambos países son democráticos”, y agregó: “El presidente Trump ha promovido las relaciones con Israel, como sus predecesores”.

En cuanto a la importancia del apoyo bipartidista de los Estados Unidos a Israel, el Ministro Gantz aseguró: “La disposición de aceptar a todos los que lideran los Estados Unidos por parte de Israel, es enorme, y debemos continuar fortaleciéndolo. No debemos dar por sentado el apoyo bipartidista, tenemos que trabajar por la conservación, y tengo la intención de hacerlo”.

Con respecto al Plan Centenario, el Ministro Gantz dijo: “Creo que el programa de Trump es una visión y un plan importante”, y agregó: “Nos da una imagen realista de cómo será nuestro futuro y tengo la intención de avanzar de la manera más responsable. Tenemos que trabajar en este plan y avanzar con nuestros socios regionales y locales, junto con el consenso de la sociedad israelí y la plena coordinación y respaldo de los Estados Unidos”.

El año pasado el Comité Judío Americano ha estado realizando una campaña diplomática sobre Hezbolláh, en Europa y América Latina. Sobre este tema, el Ministro Gantz dijo: “Me complace que muchos países hayan comenzado a comprender que este es el caso de una organización terrorista compleja y debe haber sanciones contra organizaciones y personas que apoyan a Hezbolláh”.

Sobre las relaciones entre Israel y la Diáspora el Ministro Gantz afirmó: “La Declaración de Independencia de Israel dice ‘Declaramos el establecimiento de un estado judío en la Tierra de Israel, es el Estado de Israel’. Esto significa que Israel es el estado nación y el hogar de todos los judíos del mundo”.

Sobre el desafío del pluralismo religioso judío en Israel dijo: “Para mí, ultraortodoxos, conservadores, reformistas o seculares, no me importa, son judíos, y eso es suficiente para mí. He dicho antes: el Muro de los Lamentos es lo suficientemente largo y tiene espacio para todos”.

Tradicionalmente, la conferencia se celebra todos los años en Washington DC, y en 2018 se llevó a cabo en Jerusalém para conmemorar el 70 aniversario del estado de Israel. Unos 3 mil líderes judíos y no judíos de todo el mundo asisten a la conferencia cada año y discuten los temas de la agenda. Este año, debido a la epidemia de coronavirus, la conferencia se transmitirá en varias plataformas digitales de la AJC.

Este año, la conferencia abordará temas de la agenda judía mundial, incluido el creciente fenómeno antisemita y la seguridad del estado de Israel, así también el plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump y los judíos en la política estadounidense. También se discutirá sobre el futuro de Judea y Samaria, la relación entre Grecia, Israel y Medio Oriente y sobre racismo e igualdad en los Estados Unidos.

