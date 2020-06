“Hay más miedo a ser atacado que por el coronavirus”

El rabino Shoshan Ghoori desde Brooklyn, Nueva York, nos brindó un estado de la situación allí, en momentos de gran agitación social, como consecuencia del asesinato de George Floyd.

“La situación es de gran incertidumbre”, comenzó describiendo el rabino, quien dijo que caminar por la calle para dirigirse a las tiendas, pasar por barrios de población mayoritariamente afroamericana, en los que en este momento hay mucha tensión, genera miedo, que incluso la policía aconseja evitar transitar por esos los lugares, hasta que las cosas vuelvan a la calma.

“Se siente mucha tensión aquí, más miedo que por el Corona, uno siente que puede ser atacado”, expresó.

Al mismo tiempo, dijo que como comunidad judía, como minoría y por sobre todo por el amor a cada ser humano, están muy tristes por lo ocurrido, que experimentan una sensación de horror y condena por lo que se le hizo a Floyd, pero opinó que los saqueos muestran una crisis que no nació esta semana y que atribuye a “la falta de educación en estas comunidades, a la falta de apoyo a esta gente”, y se enfoca en que hay que buscar la verdadera problemática, que es un tema de fondo en Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Nueva York en donde hay mayor comunidad afroamericana.

Acerca de demostraciones antisemitas que se vieron en algunos lugares de Estados Unidos, el rabino Ghoori contó que hubo una marcha en Crown Heights, cerca del “770”, donde la gente de Jabad y de la comunidad afroamericana, marcharon juntas, (de la que él mismo formó parte) y en donde no se sintió ningún tipo de amenaza a los judíos. Coincide que siempre habrá algún motivo para manifestaciones antisemitas, pero que este no fue el caso. Con los que sí están enfrentados, es con los Shomrim, que son grupos civiles que cuidan los barrios judíos, y de los que dicen que están conectados con la Policía. Están en contra de cualquier organismo que represente el control policial.

Respecto de la relación entre judíos y afroamericanos, el rabino dijo que debido al éxito histórico de las comunidades judías, sobre cómo se organizaron institucionalmente, en sus escuelas, en sus negocios, se siente cierta tensión, cierta envidia y un enojo que parece atribuirse a lo que perciben como desigualdad de oportunidades, y de ese modo, depositan ese sentimiento en el otro; pero que en general no hay problemas. Explicó que hay respeto, que se saludan cordialmente, hablan de deporte; que no se puede hablar de “amistad”, pero que hay una convivencia tranquila, y recordó: ”No es como cuando yo era joven, que se sentía miedo; hoy en día hay más tranquilidad que hace 25 años cuando en Crown Heights, había peleas”.

Sobre la actitud de los gobernantes frente a este escenario de agitación social, el rabino indicó que en Nueva York, tanto el Gobernador como el Alcalde, han decidido que no irían a hacer nada para detener los saqueos, a pesar de la amenaza del presidente Trump de enviar a las fuerzas militares, si fuera necesario. “Espero que eso no suceda, que no se llegue a eso”, expresó con preocupación.

Por lo pronto, esta contexto genera mucha incertidumbre, contrariamente al tema del coronavirus, cuando sentían que el gobierno central con los gobernadores locales, estaban trabajando en conjunto. En este tema, no sienten lo mismo y no se sabe qué impacto podría tener esto, sobre cómo avanzará. Por lo pronto, mucha gente siente temor de salir de sus casas. No se sienten protegidos y opinan que la actuación de los gobernantes esta última semana fue “desastrosa”.

Por último, y ante la pregunta de cómo es la relación de la Comunidad judía con la Policía, y sobre el posible trato desigual que -sostiene la comunidad afroamericana- se les brinda, el rabino afirmó que la actitud de la Policía es de apoyo y de protección total. Cuidan las instituciones judías, los barrios, a las casas, asegurando de que no pasen las marchas; no hay signos de antisemitismo, en absoluto.

Está seguro de que la Policía quiere ayudar a todas las comunidades, pero insiste nuevamente el rabino, en que a la luz de los resultados sobre la participación en los desmanes, la comunidad afroamericana tiene problemas de fondo, y por ello, con la policía va a haber más conflicto que con la comunidad judía. Piensa que es deber de todos, incluida la comunidad judía, trabajar para ayudar a que todas las comunidades que viven en el barrio, lleguen al nivel de no tener hijos que realicen saqueos en momentos de conflicto. “Es nuestro deber como comunidad judía el de enseñar, y el de ser un ejemplo”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente