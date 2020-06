Tiendas kosher, sinagogas, destrozadas y saqueadas en las protestas de Los Ángeles

Varias tiendas kosher y sinagogas fueron destrozadas y saqueadas en el vecindario de Fairfax, en la parte alta de Los Ángeles, entre el sábado por la noche y el domingo por la mañana, por personas que protestaban por la brutalidad policial tras el asesinato la semana pasada de George Floyd, un hombre afroamericano, en Minneapolis, Minnesota.

Algunas de las sinagogas dañadas como resultado de vandalismo, graffiti y saqueos por parte de los manifestantes incluyen la Congregación Kehilas Yaakov, también conocida como Rabino Gershon Bess Shul, y Tiferes Tzvi (Rabino Ganzweig Shul) en Beverly Boulevard en el distrito de Fairfax de Los Ángeles. El élder de Ziyon, un activista pro israelí, grabó clips de algunos de los daños causados ​​a las sinagogas en Fairfax.

También se informó que la Congregación Beth Israel, una de las sinagogas más antiguas de Los Ángeles y también en Beverly Boulevard, fue desfigurada con graffiti antisemita que decía “F ** k Israel” y “Palestina libre” garabateados a lo largo de sus paredes.

Vandalism is never ok. Antisemitism is never ok. The answer to hate and bigotry is not more hate. We are better than this Los Angeles. https://t.co/3ermS6nsva

— ADL Los Angeles (@LA_ADL) May 31, 2020