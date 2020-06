¿No sería hora de apelar a la razón y las estadísticas?

Escucho a los sanitaristas que plantean la necesidad de cuarentena para evitar contagios y sobre todo el colapso del sistema hospitalario y las muertes consiguientes. Escucho a aquellos que plantean la urgente necesidad de una salida de la cuarentena y reapertura que permita la reanudación de la actividad económica para no matar a la gente de hambre, angustias, quiebras y enfermedades derivadas.

A los 70 días de cuarentena obligatoria debo confesar que ambos argumentos parecen sensatos e incompletos. Llenos de buenas intenciones pero faltos de información empírica. Hasta ahora nadie me ha presentado una fría proyección analítica y estadística que nos permitiera saber cuántos muertos más evitables tendríamos con una o la otra variable.

Hoy sabemos que en Argentina tenemos algo más de 500 muertos, en Chile 1000, Perú 3500, Brasil 21.000, Gran Bretaña 40.000, España e Italia aprox 25.000 cada uno, USA 110.000 (cifras que dicta mi memoria y a la que hay que agregar el resto del mundo, cifra de fallecidos a la fecha 361.000). La OMS planteó una mortandad de entre un 1 y 2% de la población mundial, es decir como mínimo 70.000.000 de seres humanos. La última pandemia en 1919 nos cuenta de unos 40.000.000 de muertos en el viejo continente.

Excepto que la cuarentena haga milagros y el manejo de los países haya sido extraordinario la cantidad de víctimas fatales ( con todo lo dolorosas que puedan ser) hoy sin vacuna ni medicamentos de comprobada eficacia no llega al 0, 1 % de la población mundial.

No sabemos negro sobre banco cuáles son las cifras porcetulaes de muertes en cada segmento etáreo? , Cuáles son de estas potencialmente personas que se hubieran salvado frente a otra enfermedad bronquial estacionaria? . Tampoco tenemos proyecciones y cifras de la cantidad de muertos que se darán por situaciones provenientes de las quiebras empresarias ( proyección de suicidios, infartos, etc). Cuando se habla de la caída del PBI en Europa, USA, China, América Latina no se realiza una proyección de la cantidad de perdida de puestos de trabajo, aumento de la pobreza, cierre de fábricas, etc. Como dice un dicho popular hay que tener cuidado que la salsa no te salga más cara que los fideos.

Nunca fui bueno para las matemáticas pero recuerdo que siempre me parecían apasionantes las estadísticas aunque fueran probabilísticas. Me pregunto, con tantos genios de esas ciencias ninguno ha podido mostrarnos negro sobre blanco las variables a considerar para poder analizar racionalmente las opciones y saber dónde ” matamos más gente”. Lo que es seguro, es que no hay una solución perfecta, pero sería deseable tener muy claros los datos para que los estados tomen la menos mala de las decisiones y los ciudadanos desconcertados podamos sentir que no sólo se apela a nuestras emociones sino en algo a nuestras razones.

Miguel Steuermann, director general de Radio Jai.