¿Defensa propia o abuso de la autoridad? Un enfrentamiento en Judea y Samaria despierta controversia

En la mañana de hoy, lunes, han circulado diversos y contradictorios informes acerca de un episodio ocurrido en Amijai, dentro del área de Biniamín, en Judea y Samaria.

Dos hermanos palestinos resultaron heridos, uno con un disparo en el abdomen y el otro con un disparo en la pierna. Ambos fueron evacuados de la zona por el servicio de emergencia que controla la Autoridad Palestina, llamado Media Luna Roja, luego de ser neutralizados por soldados del Batallón 97 Netzah Yehuda de las FDI. Estos son los datos sobre los cuales no queda ninguna duda. Sin embargo, la forma en que estos dos individuos recibieron estos disparados, el correcto (o incorrecto) accionar de los combatientes y los motivos que llevaron a tal desenlace son un manojo de testimonios contrapuestos que aún las autoridades intentan descifrar.

Hay dos grandes hipótesis acerca del episodio, y ambas quedan expuestas en este informe.

Terroristas intentan apuñalar a soldados israelíes

De acuerdo a un informe de Aurora, un medio de comunicación israelí de habla hispana, los soldados se encontraban desplegados cerca del asentamiento de Amijai cuando fueron abordados por dos palestinos que pretendían atacarlos con armas blancas. En su defensa, los combatientes abrieron fuego en la zona baja del cuerpo de sus agresores, quienes cayeron abatidos y resultaron trasladados a un hospital.

Uno de ellos, el herido en la pierna, tuvo que ser operado mientras que su par, no requirió tal asistencia.

El informe además cita una declaración de un portavoz de las FDI: “Se ha recibido un reporte sobre un intento de atentado con arma blanca cerca del asentamiento Amijai en el área de la Brigada Regional Biniamín. Los combatientes respondieron abriendo fuego sobre los sospechosos. No hay heridos entre nuestras fuerzas”.

Soldados israelíes disparan contra campesinos palestinos

Según un informe de Times of Israel, un importante medio de comunicación israelí, los testigos visuales que presenciaron la situación acusaron a los soldados de disparar contra los agricultores sin que existiera provocación alguna.

Las fuentes consultadas en el informe contradicen en su relato a las declaraciones brindadas por las FDI.

“Nidal Rabi, un residente de la cercana aldea palestina Turmusaya, que había estado en la escena tanto antes como inmediatamente después del incidente, negó la caracterización del ejército como un intento de apuñalamiento. En declaraciones a The Times of Israel, dijo que los dos hombres eran hermanos, agricultores de la aldea cercana de al-Mughayyir, que habían estado trabajando en sus campos de trigo junto con varios otros familiares cuando un grupo de soldados llegaron al lugar y les dijeron que se fueran. ‘Uno de los granjeros tenía una hoz en la mano, pero no atacó a los soldados’, dijo Rabi. ‘Sin embargo, le dispararon en el estómago y al otro granjero le dispararon en la pierna'”, dice el informe.

Además, un activista palestino dijo a la agencia de noticias palestina, Wafa, que los soldados arrojaron gases lacrimógenos contra los aldeanos que intentaron ayudar a los hermanos.

Como en todas las acciones de las FDI se realizará una exhaustiva investigación para determinar lo acontecido.

إصابة شابين برصاص جنود الاحتلال أثناء تصدي المزارعين في قرية المغير شرقي رام الله لاعتداءات المستوطنين عليهم في أراضيهم بسهل ترمسعيا. pic.twitter.com/6krrKpkuCh — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) May 25, 2020

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.