Hezbolláh utiliza una ONG ambientalista para espiar a Israel

Los misiles anti-tanque Kornet disparados por Hezbolláh contra un vehículo militar israelí y una posición cerca de la frontera libanesa en septiembre fueron lanzados desde el sur del Líbano, controlado por una ONG ambientalista, según un informe publicado el jueves que afirmaba que ese grupo era de hecho una fachada para Hezbolláh.

La ONG “Verde Sin Fronteras” ha sido acusada repetidamente en el pasado de ser una fachada para la organización terrorista apoyada por Irán, tanto por las Fuerzas de Defensa de Israel como por la delegación israelí en las Naciones Unidas.

Un documento publicado por Matthew Levitt y Samantha Stern del Instituto Washington, se basa en esas acusaciones al identificar ocho nuevos sitios a lo largo de la frontera del grupo y al demostrar una vez más los vínculos de la ONG con Hezbolláh.

Verde sin Fronteras dice que se enfoca en la plantación de árboles, la lucha contra los incendios forestales y el medio ambiente en general. Al mismo tiempo, reconoció libremente sus vínculos con la “resistencia” o Hezbolláh. Los árboles que plantó en el sur del Líbano están diseñados específicamente para bloquear las cámaras de vigilancia israelíes a fin de que actúen como “un velo en los ojos del enemigo, detrás de un muro tras el cual se defienden los combatientes de la resistencia”, dijo Hajj Zuhair Nahle, jefe de la organización, en una entrevista con el periódico libanés Daily Star News en 2017.

Ese fue el caso el mes pasado cuando el grupo plantó una serie de árboles en el lado israelí de la Línea Azul internacionalmente reconocida, pero en el lado libanés de la valla fronteriza, lo que provocó que la FDI diera el inusual paso de cruzar la zona de separación para eliminarlos. Esto condujo a un tenso enfrentamiento cerca de la ciudad israelí de Metulla entre las FDI y las Fuerzas Armadas del Líbano el 14 de abril, con la mediación de las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, que finalmente cortaron ellos mismos los árboles.

El informe de Levitt y Stern no contiene ninguna prueba reciente que demuestre inequívocamente que Verde Sin Fronteras es la fachada de Hezbolláh en forma de admisiones o documentos, sino que se basa en la información existente de la organización, los informes de la ONU y las negociaciones con oficiales militares israelíes.

“No hay duda”, dijo Levitt en una entrevista con The Times of Israel antes de que se publicara el informe.

“Construyendo puestos de observación, negando a la FPNUL el libre acceso en el sur del Líbano, y proveyendo a Hezbolláh de plataformas logísticas y operacionales desde las cuales lanzar cohetes a Israel, Verde sin Fronteras se ha convertido efectivamente en parte de la infraestructura militar de Hezbolláh”, escribieron Levitt y Stern.

En el documento, los dos detallan la ubicación de ocho puestos de avanzada de Verde Sin Fronteras no identificados previamente, algunos de los cuales contienen torres de vigilancia y otras infraestructuras de vigilancia, a lo largo de la frontera entre el Líbano e Israel. Uno de estos sitios de GWB recientemente identificados, al este de la ciudad de Yaroun, fue aparentemente utilizado en el ataque del 1 de septiembre. Los otros siete están situados al este de Aalma el-Chaeb, al sur de Dhayra, al sur de Rmeish, al oeste de Yaroun, al este de Houla, al sur de Kafr Kila y al este de Metulla.

Los ocho nuevos emplazamientos se suman a los ocho emplazamientos de GWB identificados por Israel y las Naciones Unidas a lo largo de los años.

En su informe, Levitt, una de las principales autoridades mundiales en materia de Hezbolláh, y Stern también presionan para que los Estados Unidos impongan sanciones a Verde sin Fronteras, que todavía no considera a la organización como un grupo terrorista.

Los investigadores del Instituto de Washington también piden que las Naciones Unidas, específicamente su personal de mantenimiento de la paz, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, asuma un mayor papel en la vigilancia de la situación en el sur del Líbano o por lo menos que haga un mejor trabajo de informar sobre las violaciones de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que puso fin a la Segunda Guerra del Líbano de 2006.

En esa resolución se pide que todos los grupos armados -salvo las Fuerzas Armadas del Líbano y la FPNUL- permanezcan al norte del río Litani del Líbano, un requisito que Israel dice que no se cumple en absoluto, ya que los miembros de Hezbolláh operan regularmente en el sur del Líbano -a veces abiertamente- y con depósitos masivos de las armas del grupo que se cree que están almacenadas en aldeas chiítas cerca de la frontera.

Mientras tanto, el Líbano acusa regularmente a Israel de violar la resolución mediante el vuelo rutinario de aviones y aviones teledirigidos en el espacio aéreo libanés, algo que los funcionarios israelíes no niegan, pero mantienen que es necesario para reunir información de inteligencia sobre las operaciones ilegales de Hezbolláh en el Líbano porque los propios servicios de seguridad del país no están preparados para hacerlo ellos mismos.

En marzo, las Naciones Unidas publicaron un informe sobre la situación de la resolución 1701, en el que se analizaban los últimos acontecimientos en la investigación del ataque con misiles de Hezbolláh del 1 de septiembre.

En el informe, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, escribió que la FPNUL “estimó que los misiles habían sido lanzados a través de la Línea Azul” desde dos emplazamientos de Verde Sin Fronteras cerca de Aitaroun, en el sur del Líbano, pero que “no se proporcionó a las fuerzas de mantenimiento de la paz acceso” a ellos.

Levitt dijo que la información que le proporcionaron los funcionarios israelíes apoya aún más la afirmación de que la zona desde la que se dispararon los misiles antitanque Kornet pertenecía a Verde sin Fronteras.

También señaló que varios de los puestos del grupo se encontraban en la misma zona que los túneles de ataque excavados por Hezbolláh en el norte de Israel, que fueron localizados y destruidos por las FDI a finales de 2018 y principios de 2019.

“No está claro si se puede establecer una conexión” entre los emplazamientos de Verde sin Fronteras y los túneles, escribieron Levitt y Stern.

En el periódico, acusaron a la FPNUL y a la ONU de ser demasiado tímidos y subestimados en sus informes sobre Verde Sin Fronteras, específicamente en 2017 cuando Israel afirmó por primera vez que el grupo era un frente de Hezbolláh, lo que llevó a la utilización de los territorios de la ONG como plataforma de lanzamiento para el ataque del 1 de septiembre.

En 2017, la FPNUL dijo que “no había observado a ninguna persona armada no autorizada en el lugar ni había encontrado ningún fundamento para informar de una violación de la resolución”, pero no mencionó que miembros desarmados de Hezbolláh parecían estar operando en esas zonas y que otros lugares no podían ser inspeccionados porque a las tropas de la FPNUL se les prohibía visitarlos por parte de los operativos de Hezbolláh y de Verde sin Fronteras.

“Esta falta de observaciones de la FPNUL sobre los militantes desarmados que participaban en la vigilancia transfronteriza, en última instancia, envalentonó a Verde sin Fronteras a utilizar dos de sus puestos como plataformas para llevar a cabo un ataque transfronterizo con misiles”, escribieron Levitt y Stern.

“La única razón por la que la FPNUL no había observado directamente esa actividad fue que Verde Sin Fronteras y otros miembros del personal de Hezbolláh les negaron el acceso a la zona”.

Los dos pidieron a la ONU que proporcionara información más detallada sobre las actividades de Verde Sin Fronteras a la luz de sus claras conexiones con Hezbolláh.

“Como mínimo, los informes de la FPNUL deberían incluir los datos geográficos, estadísticos y cronológicos específicos relacionados con las violaciones y las rutas de las patrullas, que la FPNUL ya recoge, pero no hace públicos”, escribieron.