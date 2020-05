Revolucionario invento israelí: máscara facial que permite la comunicación de personas con discapacidad auditiva

Carolina Tannenbaum es investigadora de cuestiones relacionadas a personas con discapacidad auditiva del departamento de medicina de emergencia de la Universidad Ben Gurión. En diálogo con Radio Jai, explicó en que consiste el prototipo que diseñó: un protector facial que permite la lectura de labios.

Tannenbaum indicó que “es una mascarilla especial, transparente, que no produce vapor ni se empaña, que fue pensada para personas con problemas auditivos” y subrayó: “Nos dimos cuenta que mucha gente, a pesar de que no tiene discapacidad auditiva, también nos pedía esta mascarilla, así que decidimos que sea para todos”.

“Lo interesante fue que le pedí a un grupo de chicos de un colegio de robótica (que estaban en sus casas porque no había clases por el Coronavirus) que me ayudaran a programar un prototipo de una máscara. Luego de varias pruebas, surgió un prototipo básico que la llevamos a una fábrica de productos médicos y aeronáuticos”, señaló la especialista en medicina de emergencia y enfatizó: “Lo más importante es que es una máscara re utilizable, que no se tira y dura medio año. No se produce vapor ni se empaña”.

Tannenbaum manifestó cómo fue que surgió su interés por estos temas: “Soy la hija mayor de dos padres sordos, ellos no escuchan, pero no hablan con lenguaje de señas sino que leen los labios. Ellos hablan con una voz un poco distinta y la gente que no está acostumbrada a la voz de ella no siempre los entiende. Es por eso que hace diez años comencé a interiorizarme en este tema. Lo primero que hice fue indagar en la necesidad de que las personas con discapacidad auditiva puedan escuchar las alarmas cuando hay conflicto militar”.

Nava Rubenzadeh, presidenta de Amigos de la Universidad Ben Gurión en Argentina, fue invitada a presenciar la entrevista y describió su emoción por el prototipo que logró diseñar Carolina Tannenbaum: “Estoy muy emocionada, quiero felicitar a Carolina. Estamos tratando de que la comunidad y la gente que no es de la comunidad, sepan de todos los inventos y las cosas nuevas que salen de la diversidad.

