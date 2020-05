El anticuerpo para el coronavirus creado en Israel ya tiene nombre: Shalom Corona

La gran noticia publicada esta semana en Israel, sobre el hallazgo en el Instituto Israelí de Investigación Biológica de un anticuerpo que pueda ser la base para la cura del Covid-19, se multiplicó este jueves al confirmar el Ministro de Defensa Naftali Bennett que ya hay varios más y que en esta instalación secreta en Nes Tziona fueron hallados otros tres anticuerpos capaces de neutralizar el Coronavirus. Y ya tienen nombre: Shalom-Corona.

Bennett, que visitó el instituto de Nes Tziona por segunda vez en la semana-debido a las grandes novedades-, acompañado este jueves por el Presidente de Israel Reuven Rivlin, indicó a los científicos avanzar “lo más rápido posible” a fin de lograr desarrollar un tratamiento completo que conduzca a la producción de un remedio. “Aclaré que no debemos escatimar en recursos para lograrlo”, recalcó. Cabe señalar que el Instituto en cuestión funciona bajo la égida del Ministerio de Defensa de Israel.

El Instituto Israelí de Investigación Biológica es el primer centro de investigación del mundo que logra aislar un anticuerpo contra el Coronavirus. El Presidente Rivlin recalcó durante la visita, en su conversación con el Director del centro el Profesor Shmuel Shapira, que varios jefes de Estado se comunicaron con él para interesarse por el trabajo del Instituto y sus avances científicos. En el lugar se continúa trabajando contra el reloj en este nuevo proyecto.

El Presidente Rivlin y el Director del Instituto, Profesor Shapira

Los científicos explicaron al Presidente cómo logaron hallar y aislar una serie de anticuerpos que pueden neutralizar el virus por diferentes mecanismos. La fuente, dijeron, viene de pacientes con Coronavirus. Los anticuerpos han sido examinados y lograron neutralizar exitosamente el virus, conocido como muy agresivo. Por exigencias regulatorias, aún deberán hacerse diferentes exámenes, pero en el IIBR se dicen seguros de estar en camino a un resultado exitoso.

Un elemento especialmente interesante es que según la evaluación de los científicos del IIBR, el logro que confirmaron estos días podría acortar el proceso, que llevaría varios meses, y serviría también si el virus muta de alguna forma.

“La semana pasada celebramos 72 años de independencia. La independencia tecnológica es vital para el Estado de Israel”, dijo el Presidente Rivlin. “El mundo entero abriga la esperanza que llegue ya el día en que un anticuerpo, la inmunización, una droga o un tratamiento, sean hallados para ayudarnos a salvar vidas. En mis conversaciones con líderes mundiales, siempre que hablamos de logros dramáticos y de innovación, todos los ojos se dirigen hacia nosotros. Este es un proceso largo y complejo, pero cualquier logro que ustedes obtengan, constituye un paso significativo hacia la victoria”.

Recalquemos que los anticuerpos no serían usados para una vacuna sino para un remedio que cure Covid-19. Una vacuna-que es lo que están desarrollando en otro centro israelí, MIGAL en la Galilea- es para impedir que uno se enferme.

El Presidente Rivlin aseguró al Profesor Shapira que “esta institución nos hace estar orgullosos”.

El Ministro de Defensa Bennett, en referencia al hecho que son ya varios los anticuerpos hallados, agregó: “Este es un gran día para Israel. Otro gran logro de Israel en menos de una semana, el cual nos permitirá no sólo lidiar con el problema actual de Coronavirus sino también con posibles mutaciones. He indicado al sistema de defensa y al IIBR que avancen lo más rápido posible para lograr un tratamiento para todos. No escatimaremos dinero ni recursos. Se hará todo lo necesario para acortar el tiempo necesario para llegar a una droga”.

Por: Ana Jerozolimski