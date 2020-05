Más de 1 millón de personas ya se recuperaron del Coronavirus

Más de 1.056.300 infectados de COVID-19 ya se han recuperado en todo el mundo, y Estados Unidos ha reportado el mayor número de recuperaciones, según las últimas cifras de la Universidad Johns Hopkins.

Ahora hay más de cuatro veces más recuperaciones reportadas alrededor del mundo que muertes confirmadas, con el último número de muertes globales en casi 238.800.

Más de 164.000 personas se han recuperado en los Estados Unidos, el actual epicentro del brote, que es casi el 15 por ciento de la población infectada confirmada.

El número oficial de recuperaciones en Estados Unidos aún no ha sido publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Un portavoz de los CDC dijo previamente a Newsweek a finales de marzo que no “tiene las cifras actuales de pacientes recuperados en este momento, y los CDC no han incluido estos datos en nuestros recuentos de casos en curso hasta ahora”, pero los CDC “pueden ponerlos [los datos sobre las recuperaciones] juntos en el futuro”.

Alemania tiene el segundo número más alto de pacientes recuperados, con 129.000 recuperaciones, lo que supone alrededor del 79 por ciento de su población infectada confirmada. El número de casos activos (los que están en el hospital o recuperándose en casa) en el país ha ido disminuyendo después de alcanzar su máximo el 6 de abril, cuando tenía más de 72.000 casos activos.

España, que tiene el segundo mayor número de casos en el mundo, ha visto recuperarse a más de la mitad (casi el 53 por ciento) de su población infectada confirmada, con más de 112.000 recuperaciones. A principios de esta semana, el miércoles, España registró una cifra récord de 6.399 recuperaciones en un día, el mayor número de recuperaciones diarias desde que comenzó el brote, según confirmó el Ministerio de Sanidad español.

España fue seguida por China, que reportó 78.581 pacientes recuperados, casi el 94 por ciento de los casos confirmados. Las dudas en torno a las cifras del virus en China han aumentado durante semanas, incluyendo el mes pasado cuando más de 900 nuevos casos de COVID-19 parecieron haber sido contados erróneamente como recuperaciones de COVID-19 en Wuhan, la ciudad donde el virus fue reportado por primera vez.

Se dijo que los casos de China habían sido “reportados por error”, a veces reportados más de una vez o perdidos por completo, con el sistema de salud del país abrumado a raíz del brote. La falta de capacidad para realizar pruebas también dejó algunos casos sin contabilizar, según una declaración del mes pasado de la Comisión Nacional de Salud de China.

“Los trabajadores médicos de algunas instalaciones podrían haber estado preocupados por salvar vidas y hubo retrasos en la presentación de informes, informes insuficientes o informes erróneos, pero nunca ha habido ningún encubrimiento y no permitimos encubrimientos”, dijo un portavoz del Departamento de Información del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, en una reunión informativa para la prensa en Beijing el mes pasado.

Después de China, Italia también se sumó a los cinco países con el mayor número de pacientes recuperados reportados, con más de 78.200 recuperaciones hasta la fecha.

Italia ha visto signos de alivio en los últimos días, y el número de casos activos ha comenzado a disminuir desde alrededor del 21 de abril. El número de nuevos casos diarios y el número de muertes diarias también han disminuido en su mayor parte hasta abril, según las cifras del Ministerio de Salud de Italia.

El nuevo coronavirus, COVID-19, fue reportado por primera vez en Wuhan, China. Hasta la fecha, más de 3,3 millones de personas han sido infectadas en al menos 187 países y regiones.

Los 10 países con mayor recuperación

EE.UU. (al menos 164.015)

Alemania (al menos 129.000)

España (al menos 112.050)

China (al menos 78.581)

Italia (al menos 78.249)

Irán (al menos 76.318)

Turquía (al menos 53.808)

Francia (por lo menos 51.124)

Brasil (al menos 38.039)

Suiza (por lo menos 23.900)