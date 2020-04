“Ramadán es el noveno mes del calendario islámico lunar en el cual fue revelado en el Corán el profeta Muhammad cuando él tenía 40 años y era una persona iletrada. En este mes, desde antes que salga el sol, hasta luego de la puesta, el musulmán debe abstenerse de comer, beber, tener sexo en el día y cualquier acto inmoral: Tenemos que ser caritativos, compasivos hacia el necesitado, tenemos que tener paciencia y buenos hábitos, es uno de los cinco pilares del Islam, es muy importante este mes. El ser humano debe abstenerse de las cosas materiales y pasionales”, explicó Adalberto Assad, Presidente de la Confederación de Entidades Argentino Árabes (Fearab).

Respecto del sentido espiritual del mes de Ramadán, expresó que “lo importante es el vínculo entre el hombre y el resto de la gente, el amor y la devoción a Dios, el compartir las madrugadas comiendo antes de empezar a desayunar. No nos olvidemos que Dios conoce nuestras intenciones, entonces lo importante es la entrega del hombre hacia Él Quien sabrá compensar al ser humano. Porque si yo ayuno pero hablo mal de otro o cometo un acto inmoral, el ayuno no sirve, no se computa”.

El mes de Ramadán comenzó el 28 de abril y se extiende hasta el 28 de mayo de este año.

La pandemia del coronavirus alteró también a la comunidad musulmana el normal desarrollo de las tradiciones: “No hay reuniones comunitarias en la mezquita que está cerrada. Las comunicaciones son vía Skype, videoconferencias, online. Tenemos que usar ese sistema hoy, no hay otra opción”, dijo Assad.

“Para nosotros es el mes de Dios por el milagro del profeta Muhammad, que es la revelación del sagrado Corán. Como otros profetas, han tenido milagros, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad, cada uno tuvo un milagro, y Muhammad recibió la revelación del sagrado Corán, por eso, la última religión es el Islam y nosotros a través del islam y el Corán corroboramos toda la teoría revelada a los demás profetas, eso es importante destacarlo”, explicó.

El ayuno, mientras dura la luz del día, debe ser cumplido, pero aclaró que “también hay excepciones para los niños, los adultos mayores, los enfermos, los viajantes, también las mujeres embarazadas; y las mujeres en el período menstrual están exceptuadas”.

“Es un mes sagrado, por eso mismo no hay diferencia entre el rico y el pobre, entre el blanco y el negro. El rico también pasa por la misma situación y ahí hay una mentalización de esa persona hacia el pobre, entonces no hay una superioridad de uno contra el otro”, concluyó el presidente de FEARAB.

Ramadán Karim, Ramadán Mubarak para toda la colectividad musulmana.

