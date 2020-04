La mujer judía que entró en un campo nazi para casarse con el primer ministro francés

En una improbable boda en tiempos de guerra en el infame campo de concentración de Buchenwald, dos cautivos judíos se unieron en matrimonio: una francesa llamada Jeanne “Janot” Reichenbach y su antiguo amante, Léon Blum, un ex primer ministro socialista de Francia. La ceremonia fue posible porque Reichenbach había tratado voluntariamente de unirse a Blum en el campo de concentración después de ser encarcelado allí en 1943.

El coraje de Reichenbach se refleja en un nuevo largometraje francés, “Je ne rêve que de vous“, con el título en inglés “An Irrepressible Woman“. Dirigida por el aclamado cineasta judío francés Laurent Heynemann, se proyectó recientemente en su estreno en el Festival de Cine Judío JCC de Chicago el 1 de marzo.

Director veterano y miembro de la Legión de Honor, Heynemann se describió a sí mismo como “apasionado de la historia” en una entrevista por correo electrónico con The Times of Israel. Además de sobre la Segunda Guerra Mundial, su trabajo anterior incluye películas sobre otros períodos importantes en la historia de Francia, como el reinado de Luis XIV y la Guerra de Argelia. Para su último proyecto de la Segunda Guerra Mundial, quería contar la historia de la guerra desde una perspectiva femenina.

Heynemann se enteró de Reichenbach, quien luego tomó el apellido de Blum, por una novela del historiador francés Dominique Missika. “Cuando tienes un personaje tan fuerte, estás bastante seguro de que hay una película detrás de él”, dijo Heynemann.

Como refleja la película, Reichenbach tuvo que tomar decisiones difíciles durante la guerra, incluida la fuga de Europa para quedarse con Blum, el primer primer ministro judío de Francia, que sirvió como primer ministro tres veces en el transcurso de su vida, tanto antes como después la guerra.

Reichenbach no dejó a Blum aun cuando su situación empeoró después de la caída de Francia. Vichy le hizo a él y a otros ex líderes un juicio por presunta responsabilidad por la derrota de Francia en 1940 por Alemania, luego suspendió el juicio y lo envió a Buchenwald.

“Esta es una película sobre dos personas increíbles, que tuvieron un profundo impacto en el mundo en el que vivían”, dijo Ilene Uhlmann, directora del JCC Chicago Jewish Film Festival, en un comunicado. “Léon Blum fue un político respetado en Francia hasta que el régimen de Vichy lo vilipendió. Jeanne Reichenbach fue una mujer nacida antes de su tiempo. Sus ambiciones, fuerza y ​​perseverancia fueron notables para esa época”.

La ganadora del premio César, Elsa Zylberstein, interpreta a Reichenbach. La actriz ha desempeñado papeles en películas históricas en el pasado, incluso en la película de Maurice Pialat de 1991 “Van Gogh”.

“Estaba buscando a alguien que pudiera modernizar a Janot, darle un tono activo y enérgico”, dijo Heynemann. “Cuando ella actúa, se siente como si estuviera capturando la película y me encanta”.

Ella y su coprotagonista Hippolyte Girardot, quien interpreta a Blum, han recibido excelentes críticas en la prensa francesa por sus roles individuales y su química colectiva. Heynemann dijo que “mis escenas favoritas son las que muestran la intimidad de Janot y Léon”.

Según Heynemann, él y su coguionista, Guy Béraud, idearon “muchas versiones diferentes de la estructura de la película” antes de decidir el corte final.

“Incluso hubo una versión que comenzó con la muerte de Janot, como en ‘Lawrence de Arabia'”, dijo Heynemann. “Otro comenzó con el regreso de Léon Blum en Francia en 1945, pero nos dimos cuenta de que el escenario debía articularse en torno a la relación romántica, y no solo en la reconstrucción histórica”.

“Espero que el impulso constante de Jeanne por Léon, esta monomanía un tanto loca e indivisa, hable bien del tipo de relación romántica entre estos dos personajes”, dijo Heynemann.

Romance de mayo a diciembre

En la película, se describe a Reichenbach (de soltera Levylier) como el primer enamoramiento de Blum cuando tenía 16 años. Era casado, padre y tenía 43 años, un intelectual que discutió sobre Goethe con Marcel Proust. Después de la muerte de su primera esposa, Lise Bloch, se volvió a casar con Thérѐse Pereyra, quien falleció en 1938.

Al final de la década, el célebre autor había sido primer ministro dos veces, pero sus logros como jefe del gobierno socialista del Frente Popular, incluida una semana laboral de 40 horas y vacaciones pagas, no eran apreciados por los antisemitas.

“Léon Blum fue una gran víctima del antisemitismo francés en la década de 1930”, dijo Heynemann. “Insultado, agredido físicamente, siempre afirmó que era francés, republicano, ateo, socialista y judío”.

Ante de la Segunda Guerra Mundial, Reichenbach se había casado y divorciado dos veces. Su primer esposo, Henry Torrès, fue un destacado abogado judío francés cuyos clientes incluían a Herschel Grynzpan, un judío polaco que disparó fatalmente al funcionario alemán Ernst von Rath, un evento que los nazis usaron como pretexto para el pogromo de la Kristallnacht. La pareja tuvo dos hijos. Luego se casó con el empresario judío francés Henri Reichenbach. La película muestra a sus dos ex maridos y a su hijo Georges Torrès, en vuelo desde Francia. También se le ofrece la oportunidad de irse, pero decide quedarse con Blum.

Su lealtad se pone a prueba cuando Blum es encarcelado por Vichy, lo que le dificulta visitarlo. Ella es desafiada de otra manera por la hijastra de Blum, Renée Blum, quien también se queda en Francia para apoyarlo. Interpretada por la premiada de Cannes Émilie Dequenne, Renée Blum inicialmente desaprueba la presencia de Reichenbach, que considera escandalosa. Sin embargo, se ablanda al darse cuenta de cuánto se aman su padrastro y Reichenbach y se benefician de la compañía.

Emparejamiento inusual

Cuando las cosas empeoran para Blum, su hijastra y su amante trabajan juntas para apoyarlo. En el juicio de Riom, que comenzó en 1942, Vichy lo acusó a él y a otros ex líderes de responsabilidad por la derrota de Francia. Reichenbach y Renée Blum muestran solidaridad durante el juicio, al igual que otras mujeres con vínculos con los que están ante el tribunal, incluida la cantante Cora Madou, la esposa del ex ministro acusado Guy La Chambre, y Béatrice Bretty, una estrella de televisión y su pareja, el político judío franceses, Georges Mandel.

En una escena memorable, Madou no puede pagar su habitación de hotel y en su lugar, canta como pago. Ella y Janot se unen para una emocionante actuación de “I only dream of him” de Madou, una canción que “tuvo el beneficio de hacer eco de algo que Janot podría haber dicho sobre Léon”, dijo Heynemann.

El juicio se suspende después de que Vichy siente temor y compasión hacia los acusados. En 1943, Blum es enviado a Buchenwald. Reichenbach visita al famoso segundo al mando de Vichy, Pierre Laval, y le pide permiso para reunirse con su amante en el campo de concentración. Ella se queda allí con Blum, su ayudante de los testigos de Jehová, Joachim, y un compañero de prisión, Georges Mandel, en condiciones aisladas de la miseria de los más de 200.000 presos generales durante la guerra. Los nazis incluso permiten su boda, a la que asisten Joachim y Mandel, así como también miembros del personal del campamento, uno de los cuales oficia.

“Esta boda le permitirá no abandonar nunca a Léon y, especialmente en el episodio de su liberación, que no está en la película, pudo demostrar su legitimidad como esposa para quedarse con él, porque los alemanes querían separarlos, “Heynemann dijo.

La pareja sobrevivió a la guerra, pero a un costo significativo. Mandel fue asesinado por la Milicia Fascista. El ex marido de Reichenbach, Henri Reichenbach, se suicidó durante la guerra, y su hijo Georges Torrès murió luchando por los Aliados durante la liberación de Francia en 1944. Sin embargo, se había casado con Tereska Torrès y tenían una hija, Dominique Torrès. Heynemann llama a Tereska Torrès “una mujer extraordinaria”.

Después de la guerra, Blum pasó a cumplir un tercer mandato como primer ministro antes de su muerte en 1950. Ese mismo año, su viuda fundó una escuela para capacitar a niñas de baja condiciones económicas en carreras médicas, escuela que todavía existe en la actualidad.

Traducido por Alicia Weiss con información de Times of Israel

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.