Rezando por la salud de toda la humanidad

En un momento trascendental como lo que está ocurriendo a nivel mundial e histórico con la pandemia, es momento de unir a la comunidad judía como nunca antes. Al no poder estar juntos personalmente, resulta un desafío para todos.

Masorti Olami derriba estas barreras ocasionadas por la cuarentena y mediante una “reunión virtual” une las oraciones para fortalecernos.

El rabino Mauricio Balter, Director Ejecutivo de Masorti Olami, expreso: “Tratamos de estar en contacto con toda la región y comunidades alrededor del mundo, Masorti Olami tiene comunidades en América Latina, en Europa, en África, en Australia, entonces estamos conectados con nuestras comunidades para ver en que podemos ayudarlos”.

El 5 de abril se ha organizado un rezo mundial por la salud, donde en forma organizada y en vivo, habrá rabinos de distintos lugares del mundo, con la participación “estelar” de David Broza. Para facilidad de todos, se podrá seguir a través de Facebook y YouTube a partir de la 1 de la mañana de Buenos Aires, San Pablo y Santiago de Chile.

Por Latinoamérica va a participar el rabino Adrián Gottfired de San Pablo. El rabino Gottfried es especialista en lo que llama “healing en la espiritualidad judía”, que son los rezos por sanación. La apertura la va a hacer el rabino de la comunidad más grande de Londres, Jonathan Wittenberg, y también estará la rabina de Israel, Jaya Beker. “La idea es que recemos por la salud de toda la humanidad”, expresó Balter.

“Siempre cantamos ma nishtaná halaila hazeh mikol haleilot, no hay que preguntar mucho esta noche para saber porque va a ser muy distinta. También abrimos esta hagadá gracias al rabino Marcelo Rittner, rabino de la Comunidad Bet El de Mexico, y al rabino Felipe Goodman, rabino de la Comunidad Beit Shalom de Las Vegas”. De esta última, Balter recomienda mucho leerla ya que contiene “comentarios bellísimos”.

Para aquellos que podrian estar mas “perdidos” en cuanto a la realización de un seder, Balter aconseja ingresar en las páginas de Masorti ya que allí hay mucho material acerca de cómo dirigir un seder de pesaj en la casa”. Incluso como hecho llamativo y destacable, un estudiante del seminario rabínico de Berlín escribió un seder para aquella persona que va a estar sola en estas fechas.

PRESENTACIÓN EN VIVO A TRAVÉS DE FACEBOOK

Click aquí para participar: https://www.facebook.com/events/941017872982124/

NO ES NECESARIO REGISTRO PREVIO

Con la participación de:

David Broza

Joey Montaña Sabio

Rabina Naomi Levy

Rabino Adrian Gottfried

Noa Kligfeld

Cantor Azi Schwartz

Rabino Jonathan Wittenberg

horarios:

9 AM California

11 AM México / Bogota / Lima

12 PM Nueva York

1 PM Buenos Aires / Sao Paulo / Santiago de Chile

5 PM Londres

6 PM París

7 PM Jerusalem / Kampala / Kiev

1 AM Tokio (6 de Abril)

2 AM Sydney / Melbourne (6 de Abril)

