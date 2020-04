Pandemia global, respuesta local

En encuentro confidencial dialogamos con el Ing. Carlos Furche, Ex Min Agricultura de Chile, ex viceministro de comercio exterior, ex director de desarrollo económico agrícola de FAO. Consultor internacional de CEPAL, BID, FAO y Banco Mundial, con el Dr. Alejandro Roisentul de Israel, candidato al premio Nobel de la paz por su tarea humanitaria en el hospital Ziv y con el Rabino Gustavo Guershon de Porto Alegre en Brasil.

El análisis del abordaje a la pandemia en cada país, las proyecciones y las preocupaciones sanitarías y económicas.

