Esta mañana (miércoles 25 de marzo) hubo una tefilá masiva en modo virtual, convocada por todos los rabinos del mundo, para unirse en oración en momentos en que el coronavirus está afectando fuertemente a la humanidad. Para conocer acerca de la “respuesta judía” frente a esto, dialogamos con el rabino Issac Sacca:

“Primero es importante destacar el sentido que tiene la tefilá, la oración, que no es simplemente un pedido a dios para que nos quite un padecimiento u sufrimiento. El Talmud explica muy bien cómo funciona de la tefilá: En hebreo ‘rezar’ se dice lehitpalel, un verbo reflexivo, algo que se genera en uno mismo. Cuando uno reza lo hace con uno mismo. Delante de dios, hace un análisis de su vida, ya que el rezo es un medio, en el Tamud se lo llama avoda she valev, ‘el trabajo del corazón’. Cuando uno reza frente a dios, puede adentrarse en el corazón y descubrir elementos que no descubrimos en la vida cotidiana”.

También citando las fuentes judías, el rabino explica que cuando la sociedad padece situaciones extremas, hay que “rever nuestras acciones”, que cada vez que algo nos incomoda, debemos buscar la causa, por eso el rezo nos ayuda a reflexionar, a meditar. Esa fue la tradición constante del pueblo de Israel a lo largo de la historia, en tantas situaciones de sufrimiento. Siempre destacamos el rezo como “reacción inicial y básica para mejorar la situación”, para transitar los padecimientos particulares de nuestro pueblo, como para los de toda la humanidad.

Destacó el rabino que “dios no manda ningún castigo, dios quiere los beneficios de la humanidad, pero si nosotros actuamos mal, hay consecuencias de las leyes naturales”. Citó como ejemplo la capa de ozono que está afectando el ecosistema, explicando que “no la mandó dios”, sino que nosotros lo hemos hecho, y agregó: “Dios no nos mandó una pandemia, y si tenemos algo que ver nosotros, es el momento de reflexionar”. El rezo une a las personas, a la familia, a la comunidad.

El Rabino Sacca contó que el rezo de esta mañana fue convocado por el Gran Rabinato de Israel, y de todos los rabinos del mundo, y se eligió esta fecha por ser la víspera del mes de Nisan del calendario hebreo, mes en que se va a conmemorar la festividad de Pesaj que es la fiesta de la ieshuá “la salvación”, y que es muy auspicioso para confiar en que “si hacemos las cosas bien, nos irá bien”.

El rezo de esta mañana fue muy significativa, destacó Sacca “Se realizó online , todos conectados, cada uno en su casa, participando miles de personas desde todas partes del mundo. Se pidió también ayuno para abstenerse de lo material, pero lo importante de todo esto es la reflexión, la meditación y el generar un cambio positivo, para que cuando termine la pandemia, podamos haber remediado cosas en las que la humanidad habrá tenido que ver”.

Está convocatoria fue especial por ser víspera del mes de Nisan, pero están viendo de volver a lamar a una nueva plegaria virtual. “Hay gente sola, encerrada que necesita del rezo; el rezo cura a las personas, nos une, nos alienta, levanta el ánimo, por eso vamos a fijar un día para repetirla”, concluyó Sacca, dejándonos una felicitación y bendición para todos quienes tenemos la tarea de comunicar en estos momentos sensibles.

