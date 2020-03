“Hay dinero para indemnizaciones pero no para continuar con el colegio”

El Dr. Marcos Menayed es el representante legal de algunos padres y maestros del Colegio Talpiot y explicó en radio Jai el alcance del reclamo judicial a las autoridades.

“La discontinuidad de los grados primarios fue muy irregular porque no se le notificó a los padres de manera previa como para que puedan tomarse un tiempo y distribuir a sus hijos en otros colegios de la colectividad. La decisión fue totalmente sorpresiva”, dijo Menayed.

“El lunes a la mañana se suscitó una situación bastante angustiante y violenta porque no había nadie del colegio que pudiera representar la suficiente autoridad, para decir que no iba a continuar el colegio. Al día siguiente (del comienzo de clases) nos hicimos presentes con un escribano para dejar constancia de la irregularidad de la situación. Se encontraba presente el rabino del templo y del colegio, y fue a requerimiento de él que se solicitó la presencia del escribano. Y él mismo acreditó y confirmó que no había libros ni ninguna autoridad presente como para requerir los libros necesarios para ver dónde estaba la decisión de discontinuar las clases” expresó el letrado.

Consultado acerca de a quién o a quienes se les iniciaban acciones legales, consignó que “en principio la única persona que está es la actual Presidenta, pero tenemos algunas sospechas de que no sea ella sola quien ha tomado la decisión”.

Consultamos al abogado acerca de cuáles son los reclamos y las acciones a tomar. “Al día de hoy lo que se requiere es la documentación necesaria para ver por qué han tomado esa decisión. Yo no represento a todos los maestros ni a todos los padres pero la mayoría del cuerpo educativo están reclamando vía judicial la regularización de sus salarios”, dijo Menayed.

Menayed destacó que “a los maestros les habían prometido que habría un sponsor -de quien desconozco el nombre- ,que iba a hacerse cargo de las indemnizaciones.

Hay algo curioso en todo esto, y es que sí hay dinero para las indemnizaciones, pero no hay dinero para proseguir con el colegio”, indicó.

En relación con el destino de los alumnos que se quedaron sin la institución en el mismo momento del inicio del período escolar, el abogado dijo que “la AMIA ayudó bastante a reubicar a los chicos. Muchos son personas muy religiosas y a veces de bajos recursos, que no tienen el dinero suficiente para afrontar el pago de una cuota en un colegio distinto” explicó.

Permitida la reproducción por Radio Jai citando la fuente.