Coronavirus: siete consejos sobre cómo evitar volverse loco en cuarentena

Como decenas de miles de israelíes se encuentran en un autoaislamiento de 14 días debido a la pandemia de coronavirus , sin mencionar los millones obligados a quedarse en sus hogares en todo el mundo, una pregunta apremiante es cómo lidiar con la situación sin rendirse a la ansiedad, el aburrimiento y a una gran cantidad de emociones negativas.

Si las personas piensan que una gran cantidad de atracones y tiempo en las redes sociales lo harán, deberían pensar de nuevo, dijo a la profesora Julie Cwikel, directora de la Universidad Ben-Gurion del Centro de Estudios de Salud de la Mujer de Negev y experta en epidemiología social.

Hay diferentes poblaciones que están experimentando la crisis y pueden tener diferentes necesidades: personas que se vieron obligadas a aislarse después de viajar al extranjero o entrar en contacto con alguien infectado, personas que sospechan síntomas pero no están seguros de si están enfermos, familias con niños, ancianos y personas que viven solas, dijo.

Para todos, la clave para mantenerse en forma, tanto física como mentalmente, es mantenerse activo y luchar contra la sensación de aislamiento mientras se evita pasar demasiado tiempo solo ocupado con pantallas.

Aquí hay siete consejos para hacerlo de manera efectiva:

1. Mantengaprincipios de autocuidado, es decir, cuidarse a sí mismo.

“Es importante ma ntener los principios de autocuidado, que en general significa seguir haciendo las cosas que mantienen a las personas sanas”, Cwikel dijo. “La gente debe comer bien, descansar lo suficiente, hacer ejercicio”.

Sentarse todo el día debe evitarse especialmente, dijo, y agregó: “Es importante mantenerse ocupado y activo en el marco de su casa. Sentarse no es una buena manera de eliminar la tensión física y la angustia emocional “.

Escuchar sus propias necesidades es crucial también para las personas que cuidan de otros, ya sean niños o adultos, incluidos los profesionales médicos, dijo Cwikel.

“Los cuidadores deben prestar atención adicional a sus necesidades, porque cuidar a los demás también es un factor de riesgo para sentirse ansioso y deprimido”, dijo.

2. Comuníquese con la gente, hable, exprese cómo se siente.

A pesar de verse obligados a quedarse en casa, los que están en cuarentena deben tratar de limitar su aislamiento.

“Use sus redes sociales para hablar con la gente”, dijo Cwikel. “Cuando se sienten estresados, las personas deben llamar a alguien y conversar o hablar con quienes viven con ellos y expresar lo que los hace sentir estresados”.

“La ansiedad se exacerba en condiciones de incertidumbre”, dijo. “Hablar sobre lo que podemos hacer dentro de las limitaciones de la situación ayudará a las personas a sentir que tienen el control”.

Muy a menudo, los amigos o colegas pueden no ser conscientes de que alguien está en cuarentena, por lo que es importante informarles y darles la oportunidad de ayudar, dijo Cwikel.

“Esto es especialmente crucial para aquellos que viven solos”, dijo. “Otros deberían consultar con ellos regularmente. Por ejemplo, las personas que están preocupadas por sus padres deben estar en contacto con ellos diariamente para ver cómo están, solo para conversar, conectarse y no dejarlos sintiéndose aislados “.

Se establecieron varias líneas telefónicas para que las personas encuentren ayuda, dijo Cwikel. Su propio centro está en el proceso de establecer una línea para que los padres llamen y busquen consejos sobre cómo manejar la situación con sus hijos, dijo, mientras que la universidad también se está preparando para ofrecer otros recursos a la comunidad.

3. Haga lo que le ayude a relajarse

Las personas deberían tratar de implementar lo que les ha ayudado en el pasado a enfrentar una situación de estrés y encontrar nuevas técnicas en el marco del hogar, dijo Cwikel.

“Podría ser leer un libro, hacer manualidades o hacer trabajos manuales en la casa, tomar una taza de té o una comida especial especial, levantarse y moverse”, le dijo al Post .

Cwikel sugirió implementar o llevar a cabo técnicas de mindfulness o meditación, que se pueden aprender en línea.

“Es importante que las personas traten de hacer algo para contrastar sus ansiedades, relajarse y detener el ciclo preocupante”, dijo. “Sabemos que la preocupación continua por algo sin tomar medidas aumenta el nivel de angustia”.

“Además, las personas que luchan contra la depresión deberían seguir haciendo lo que saben que deben hacer: hablar con las personas, tomar medicamentos, tal vez hacer terapia en línea”, agregó. “Una vez más, haz las cosas que te han ayudado en el pasado, mantente activo físicamente, escribe un diario, haz dibujos, etc.”

4. Limite el tiempo mirando las pantallas

Ya sea que esté viendo una película tras otra o revisando constantemente las últimas noticias, la tentación de pasar el tiempo forzado en casa mirando las pantallas es fuerte para todos, dijo Cwikel, pero esas actividades deberían ser limitadas.

“Hay una tendencia para que los adultos, y a veces también para los niños, estén siempre conectados a sus teléfonos”, dijo. “Sabemos por investigaciones que esto no ayuda a reducir su nivel de angustia”.

Si bien mirar televisión puede ser una buena forma de pasar el tiempo, las personas deben encontrar el equilibrio adecuado entre hacer algo que la gente disfrute y actividades que realmente los beneficien, dijo Cwikel.

“La gente no debería pasar demasiado tiempo sentada”, dijo. “Además, los padres deben darse cuenta de que mantener a los niños frente a un televisor o videojuegos no ayuda con su nivel de estrés”.

Revisar las noticias de manera compulsiva debe evitarse, dijo, y agregó: “Está bien querer estar informado, pero no todo el tiempo, porque esto nos mantiene en un estado de alerta y ansiedad, lo que estresa a los adultos pero también a los niños”.

5.Juegue con sus hijos

“Para aquellos que están solos en casa con niños, es especialmente importante reconocer que perciben nuestro estado de ánimo, para que podamos ver más irritabilidad y problemas para dormir o comer, también dependiendo de la edad del niño. niño ”, dijo Cwikel.

Para hacer frente a la situación, más abrazos y abrazos pueden ayudar, además de ser juguetones y tontos juntos, dijo.

“Alentamos a las personas a que jueguen con sus hijos y hagan cosas con ellos, incluso cosas tontas, dibujar, ponerse sombreros, vestirse, moverse, bailar”, dijo Cwikel. “Esto les ayuda a ellos y también a los adultos”.

“No asumas que debido a que los niños pueden actuar más apegados, hay algo mal con ellos”, dijo. “Pueden estar recogiendo la angustia de sus padres. Si ve niños que reflejan su propia angustia, trate de bajarla y luego hágalo con su hijo “.

6. No se sienta avergonzado

“La gente no debería sentirse avergonzada o estigmatizada si se siente angustiada”, dijo Cwikel. “Mucha gente está en el mismo barco”.

“Este es un mensaje muy importante: no estigmaticemos a aquellos que buscan ayuda o se comunican”, dijo. “Esta es la condición humana. Cuando estamos angustiados, nos gusta estar con otras personas, que nos digan que alguien se preocupa por nosotros. Es una necesidad universal “.

7. Manténgase físicamente activo desde su sala de estar utilizando recursos en línea

Según Tova Eastman, un entrenador personal, especialista en nutrición física, especialista en control de peso y fundador de IGNITE Fitness, es posible mantenerse físicamente activo sin salir de su hogar.

“Existe una idea errónea común de que se necesita un equipo sofisticado para hacer ejercicio, mientras que puedes usar tu peso corporal”, dijo al Post. “Flexiones, sentadillas, ejercicios abdominales, tablas, burpees, alpinistas, salones: hay ejercicios que trabajan en todos los músculos diferentes de su cuerpo sin equipo, dirigidos a cada músculo”.

Independientemente de la crisis del coronavirus, un número cada vez mayor de personas ya no van al gimnasio y obtienen excelentes resultados desde casa, dijo Eastman.

Es esencial saber qué hacer, y esto se resuelve fácilmente gracias a los recursos en línea, dijo, y agregó: “Definitivamente recomiendo orientación porque es importante para evitar lesiones, especialmente para aquellos que nunca han trabajado antes. Hay muchas formas de acceder a la información desde su casa “.

El mayor desafío a menudo es encontrar la motivación mental correcta, dijo Eastman.

“A veces este es el cambio más difícil, por lo que tener un video para seguir o la responsabilidad de un entrenador ayuda a motivar a las personas a hacer ejercicio, incluso si no están en su entorno favorito para hacerlo”, dijo.

Una comunidad en línea que pasa por el mismo programa podría ayudarlo a sentirse motivado, dijo Eastman.

Hacer ejercicio puede ser una gran actividad para compartir con los niños, dijo. Un bebé puede convertirse en el peso perfecto para sostener durante una serie de sentadillas, mientras que los niños mayores se inspiran fácilmente para seguir los movimientos.

“También ayuda recordar que no necesitas hacer un entrenamiento de una hora. Puedes hacer un entrenamiento excelente y efectivo en 20 minutos ”, dijo Eastman al Post .

Al final del día, lo importante es comenzar, tal vez con algo de música para ponerse de humor y con el atuendo adecuado para estar más motivado. Se garantiza un resultado positivo.

Por Rosella Tercatin para Jerusalem Post.