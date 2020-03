Israel en cuarentena: Ya son 100.000 las personas aisladas

Al menos 50.000 personas recibieron ordenes de mantenerse en cuarentena, el Ministerio de Salud amplió el miércoles su lista de órdenes restrictivas, lo que probablemente llevará a miles de israelíes más a aislarse en sus hogares. Según algunos informes, hasta 100.000 personas se encuentran actualmente en aislamiento.

“Tenemos que entender que estamos en medio de una epidemia mundial “, dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu durante una conferencia de prensa, “la más peligrosa de las epidemias en los últimos 100 años”.

Dijo que Israel está en una de las mejores posiciones comparado a cualquier país occidental.

“Tuvimos que tomar medidas difíciles, incluso muy rígidas, para frenar la propagación de la enfermedad en Israel, y de hecho lo hizo”, dijo el primer ministro, quien agregó: “Hoy tomaremos medidas similares, docenas de pasos más”.

Esos pasos incluyen que una persona que regrese al país desde Francia, Alemania, Suiza, España o Austria deberá ingresar 14 días de cuarentena. Esta restricción es retroactiva y se aplica desde la fecha en que una persona aterrizó en Israel.

El miércoles, se esperaba que aterrizaran unos 19 vuelos en Israel desde estos países europeos, lo que pondría a cientos de israelíes más en cuarentena, informaron medios israelíes Muchos de ellos ni siquiera estarían al tanto de las nuevas pautas al aterrizar en Israel. Además, ningún extranjero que llegue de estos países puede ingresar a Israel a menos que pueda demostrar que tiene un lugar en el que puede ser puesto en cuarentena por el período de tiempo requerido. No se permitirá la entrada a ningún viajero extranjero que haya estado en Irán, Irak, Siria o Líbano durante los 14 días anteriores a su llegada a Israel.

Como resultado de las restricciones de viaje, el Jefe de Estado Mayor de las FDI, el Teniente General Aviv Kochavi, postergó su próximo viaje a Washington.

Los trabajadores sanitarios tienen prohibido viajar internacionalmente, y se recomienda que los trabajadores civiles también se abstengan de viajar.

Israel no organizará conferencias internacionales hasta nuevo aviso, y los ciudadanos que regresen de conferencias internacionales también deberán ingresar a la cuarentena. No se permitirán eventos masivos de más de 5.000 personas, cancelando varios eventos festivos planeados para las próximas vacaciones de Purim.

Finalmente, el Ministerio de Salud pide que las personas se adhieran a una higiene personal estricta y eviten darse la mano.

Magen David Adom informó que los llamados recibidos se incrementaron en un 600% después de la sesión informativa del Ministerio de Salud, y pidió al público que llame solo si tienen síntomas del virus. Deben llamar a la línea directa de coronavirus del Ministerio de Salud.

Como resultado de las nuevas restricciones, el Municipio de Jerusalem emitió una declaración explicando que está revisando las precauciones y determinando cómo podrían afectar el Maratón de Jerusalem, que está programado para el 20 de marzo.

Además, un partido de baloncesto entre Hapoel Jerusalem y Peristeri BC en el Payis Arena de Jerusalem se celebró sin fanáticos. La Copa Nacional de Fútbol de Israel también se vio afectada por el anuncio.

La conferencia de prensa tuvo lugar horas después de que se determinó que cientos de israelíes más podrían entrar en aislamiento porque un paciente con coronavirus recién diagnosticado asistió a un partido de fútbol en el estadio Bloomfield en Tel Aviv.

El Ministerio de Salud dijo que cualquiera que ingresara por la puerta Seight y se sentara en ciertas secciones y filas del estadio debería pasar a la cuarentena domiciliaria, después de que el paciente No. 13, un estudiante de secundaria del Consejo Regional de Brenner, visitó el estadio el 24 de febrero.

El mismo día, el ministerio anunció que los israelíes que habían estado en cuarentena domiciliaria pero votaron en la “estación de votación de coronavirus” de la calle Klausner en Tel Aviv debían extender su aislamiento por otros 14 días. Esta solicitud se produjo porque el “paciente No. 15” fue diagnosticado con el nuevo virus el martes por la noche.

El paciente 15 regresó de Italia el 29 de febrero y había estado en cuarentena, excepto la hora entre las 10:15 y las 11:15 del lunes por la mañana, cuando salió de su casa para votar en las elecciones.

Otra persona, el paciente número 14, también fue diagnosticada el martes por la noche: un subdirector de la escuela primaria de Kiryat Ono.

El paciente No. 13 y el paciente No. 14 contrajeron el coronavirus en la tienda de juguetes Red Pirate en Or Yehuda.

Como resultado del diagnóstico del estudiante con el virus potencialmente letal, se les pidió a unos 1,500 estudiantes de secundaria, maestros, miembros del personal e incluso conductores de autobuses escolares que entraron en contacto con el estudiante que ingresaran a la cuarentena en el hogar.

Veintisiete estudiantes de la escuela primaria también han sido puestos en cuarentena.

Según el Ministerio de Salud, todos los pacientes recién diagnosticados tienen síntomas leves.

“Todas las instrucciones proporcionadas por el Ministerio de Salud han evitado que la enfermedad se propague”, dijo el ministro de Educación, Rafi Peretz. “Las escuelas y los directores de las escuelas están recibiendo instrucciones claras: no estamos dejando que nadie se encargue de esto por su cuenta.”

“La decisión de poner a estos estudiantes en aislamiento fue tomada por el Ministerio de Salud”, continuó, y señaló que el Ministerio de Educación continuará siguiendo la recomendación del Ministerio de Salud “con la esperanza de que estas acciones eviten una mayor difusión”.

El director general del Ministerio de Salud, Prof. Itamar Grotto, quien actualmente se encuentra en cuarentena, publicó en Facebook el miércoles para ayudar a informar al público sobre la propagación del coronavirus en Israel y en todo el mundo.

Dijo que actualmente hay más de 93,000 casos del nuevo coronavirus en todo el mundo, y más de 3,200 personas muertas como resultado. Fuera de China, se han reportado 13,000 casos y alrededor de 200 muertes.

“En la actualidad, la enfermedad está disminuyendo en China”, dijo, “pero en todos los demás países, estamos observando el aumento y la propagación de la enfermedad”.

La enfermedad asociada con el coronavirus ha sido nombrada COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud.

Grotto nombró a Corea del Sur, Japón, Italia, Irán, Francia, Alemania, España y Suiza entre los países que se sabe que tienen altas tasas del virus, pero dijo que hay otros países sobre los que no tenemos suficiente información, como el Estados Unidos.

“Se estima que la enfermedad está más extendida de lo que se informó, y necesitamos tomar decisiones basadas en información parcial”, dijo, “teniendo en cuenta las diferencias entre los países y sus niveles de preparación”.

En respuesta a una pregunta sobre si las personas deberían renunciar a todos los viajes o esperar enfrentar la cuarentena al regresar a Israel, Grotto dijo que “los viajes a países donde ya se conoce un brote ahora deberían reconsiderarse”, y que uno debería reconsiderar cualquier viaje en absoluto en necesidad y estado de salud personal.

“Se recomienda a las personas mayores, mayores de 60 años, o personas que tienen afecciones preexistentes, como diabetes, enfermedades cardíacas o respiratorias, que tengan mucho cuidado”, señaló Grotto. “El riesgo para los niños menores de 18 años es en realidad más bajo”.

Una de las muchas recomendaciones del Ministerio de Salud es que las personas que entran en la categoría de alto riesgo no deberían tener ninguna interacción con las personas que viajaron al extranjero o tener síntomas similares a los del coronavirus.

Los síntomas del nuevo coronavirus son fiebre, tos y dificultad para respirar.

Grotto agregó que la posibilidad de que alguien regrese de una visita y se le solicite que se aísle es real y debe tenerse en cuenta.

“Sin embargo, debe tenerse en cuenta, ya que existe una expansión generalizada [del virus] en Israel, el riesgo de adquirir la enfermedad en Israel no será diferente que en el extranjero, y las recomendaciones del Ministerio de Salud se centrarán más en las pautas dentro de Israel en lugar de viajar al extranjero”, dijo.

“Creemos que la expansión generalizada en Israel es inevitable”, concluyó Grotto. “Actualmente estamos trabajando para estimar el grado de morbilidad esperado, utilizando modelos matemáticos basados ​​en el conocimiento que tenemos sobre el tema en todo el mundo.

“Parece que estamos tratando de lidiar con esto durante al menos los próximos meses, por lo que debemos preservar nuestra energía”.

El jueves, se llevará a cabo una conferencia en la Universidad de Haifa sobre el coronavirus. Se espera que asistan participantes de colegios y universidades de todo Israel. Recibirán una descripción actualizada de la morbilidad y respuesta del coronavirus en el mundo, y revisarán las pautas del Ministerio de Salud.

El país ha ampliado el número de hospitales que pueden tratar a pacientes con coronavirus. El martes, el Centro Médico Rambam abrió una unidad de aislamiento . El miércoles, el Rabin Medical Center-Hasharon Campus en Petah Tikva y el Barzilai Medical Center en Ashkelon también anunciaron que estaban preparados para recibir pacientes con COVID-19. El adolescente de 15 años, paciente número 13, está en cuarentena en Barzilai.

Hasta ahora, todos los pacientes que requirieron hospitalización han sido tratados en el Centro Médico Sheba, Tel Hashomer.

El miércoles por la noche, Shimon Dahan, un israelí que contrajo coronavirus mientras se encontraba a bordo del crucero Diamond Princess en Japón, fue dado de alta del hospital. Dahan fue el tercer israelí en contraer coronavirus mientras estuvo en Japón, y sus médicos dicen que no representa un riesgo para nadie.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.