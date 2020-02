“La izquierda española está acostumbrada a cabalgar contradicciones”

Rosa Regia, Responsable de Relaciones Institucionales y Políticas de ACOM, nos actualizó desde España acerca de la situación de los ayuntamientos que adhieren al boycot a Israel y las batallas legales que ha ganado ACOM para que la justicia de ese país determine que esos pronunciamientos son discriminatorios y por lo tanto ilegales.

La llegada al gobierno del partido PODEMOS significa un llamado de atención en relación a la postura que la coalición gobernante puede adoptar en relación al estado judíos en general.

El actual vicepresidente de España, Pablo Iglesias, ha expresado por ejemplo, que “el asesinato de seis millones de judíos en las cámaras de gas, el Holocausto, fue fundamentalmente una decisión administrativa, un mero problema burocrático”.

“Pablo Iglesias ha dicho en la TV pública de España que Israel es un estado genocida, en ese ámbito nos movemos”, comentó la dirigente de ACOM. Nuestra organización no ha recibido ninguna respuesta ni rectificación por parte del gobierno. Iglesias no era parte del gobierno cuando tuvo esas expresiones, y no creo que ahora las haría tan abiertamente”, agregó.

En respuesta a si el gobierno español apoya a los ayuntamientos que adhieren al BDS (Boycot, desinversión y sanciones a Israel), Regia remarcó que “el gobierno no se posiciona directamente y en forma abierta en contra de éste tipo de declaraciones, y la relación que ha tenido el ministerio de asuntos exteriores en muchos aspectos con éste tipo de declaraciones tampoco ha sido la más satisfactoria, al menos desde el punto de vista de nuestra organización”.

ACOM (Acción y Comunicación sobre Oriente Medio) se opuso firmemente en los últimos días al informe publicado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que no es más que un comité completamente desacreditado o un mal chiste, que lista a determinadas empresas que participan en actividades relacionadas con poblaciones israelíes en Judea y Samaria.

La Responsable de las Relaciones Institucionales y Políticas de ACOM detalló que “más de 100 ayuntamientos, cabildos insulares, diputaciones provinciales y parlamentos regionales, han votado no contratar a empresas y ciudadanos israelíes, no establecer trato alguno con cualquier entidad que tenga relación con el estado judío, y excluir de toda relación a los ciudadanos españoles que colaboremos con Israel. Desde el 2015 que es cuando PODEMOS tuvo acceso al poder de manera local, han ido declarando éstos ayuntamientos o instituciones públicas éstos tipos de acuerdos, que los tribunales españoles han declarado ya en 59 casos que son ilegales, discriminatorios, antisemitas y anticonstitucionales. Ese es el esfuerzo que ACOM lleva realizando todo éste tiempo”.

Para completar el concepto Regia indicó que “gracias a que en España tenemos un estado de derecho y constitucional potente que entiende las leyes como lo que son, hemos podido demostrar que éste tipo de acuerdos son discriminatorios. Ellos insisten que van a volver a hacerlo, y algunos hasta han intentado formulas paralelas o engañando, o cambiando el léxico, pero que al final vienen a decir lo mismo. Seguiremos luchando contra eso y obviamente ellos harán sus esfuerzos y están en todo su derecho de intentarlo, y nosotros de demostrar que no es así”.

Acerca de la paradoja que se da en la relación entre dos países que tienen relaciones diplomáticas como España e Israel, pero donde uno de ellos por acción u omisión avala declaraciones discriminatorias hacia el los ciudadanos y empresas del otro, Regia recordó que en España “la izquierda está acostumbrada a cabalgar contradicciones, y además presumen de ello. No les importa decir una cosa y por el contrario la otra, y así intentar ir poco a poco convenciendo a unos cuantos y metiéndonos en un discurso, en una narrativa que nos lleve a sus posiciones. Al final ellos siempre intentan disfrazar ese antisemitismo de antisionismo, que como sabéis vosotros es lo mismo”.

¿Entonces hoy España tiene una presidencia antisemita?. “Yo no voy a poner en mi boca esas palabras porque me parece que son serias, pero lo que si creo es que no tenemos un presidente que esté haciendo lo contrario, que de un apoyo para que todo ésto no ocurra, y que el PSOE que es un partido que durante mucho tiempo ha estado a favor del Estado de Israel y del pueblo judío, no está siendo tan expresivo como debiera. Desde aquí incito a esos partidos como el partido socialista a que públicamente manifiesten que no están en esa posición. Ahí veríamos realmente dónde está éste gobierno y dónde está el PSOE”, dijo Rosa Regia.

Y agregó que “en España tenemos muchos amigos tanto los judíos como el pueblo de Israel, con amigos dentro y fuera del gobierno, y que están más fuertes que nunca, y eso también deberíamos recalcarlo. Que haya un partido concreto que ahora mismo está aliado con el gobierno y que tenga esas posiciones extremas no quiere decir que todos los demás sean así”.

