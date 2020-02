Ex presidente de Amia apoya la candidatura de Batia Nemirovsky

Abraham Kaul, quien fuera presidente de la Mutual en años muy complejos para la institución, tanto desde lo político, como desde la financiero, emitió un comunicado de prensa en el que informa que apoya y acompañará a la primer candidata mujer a presidir la institución en sus 125 años de existencia.

“Frente a las próximas elecciones de AMIA interpreto que las listas electorales que se han conformado representan un amplio abanico de pensamientos, sentimientos y expresiones de la vida judía en Argentina y que, por supuesto, enriquecen a la misma.

BATIA NEMIROVSKY es la primera mujer judía en 125 años que se presenta como candidata a presidenta de la AMIA.

Siento que es necesario ser más útil que importante.

Es por eso que voy a acompañar y apoyar a Batia aportando

mi experiencia, mis conocimientos y todo lo que pueda dar para el bien de la comunidad”

Batia Nemirovsky, tiene una dilatada trayectoria en el ámbito educativo, fue directora de la escuela Bet El de Buenos Aires y luego, hasta jubilarse, directora del Vaad Hajinuj de AMIA. Ha sido candidateada por el espacio “Somos AMIA”.

Kaul siempre manifestó su interés de volver a presidir la Mutual e incluso se postuló informalmente con un espacio que denominó “AMIA siglo XXI”.

Algunos ven en la candidatura de Nemirovsky, que ahora suma a Kaul, una división del frente liberal que favorece al Bloque Unido Religioso (BUR) que domina la AMIA hace más de una década, con el apoyo de algunas agrupaciones políticas no ortodoxas que reciben pequeñas cuotas de poder en la administración y los recursos de la Mutual.

El BUR continúa con su tradición de no candidatear a presidente sino esperar la finalización de las elecciones para presentar sus candidatos. “Nosotros presentamos un proyecto, no personas” dicen. Entre bambalinas se sabe que el ex presidente de AMIA, Guillermo Borger, estaría interesado en volver a tomar dicha responsabilidad, lo mismo que Tomy Saieg (que ocupó la presidencia), Natalio Fishelson e incluso el Rabino Eliahu Hambra, actual presidente del Vaad Hakehilot.

La agrupación “UNA AMIA”, liderada por Alejandro Kladniew, ex director ejecutivo del Joint, y ex presidente del hogar Ledor Vador, apoyada por el ex presidente Luis Grinwald, vienen hace meses trabajando intensamente para movilizar y empadronar a socios con posibilidad de votar. Son muchas las instituciones y referentes comunitarios del mundo no ortodoxo que respaldan su candidatura. La duda es si el día de la elección, el domingo 11 de abril, lograrán que esos afilados concurran a votar y que la masa crítica de votantes pueda superar el voto masivo y cautivo que tiene el BUR.

A partir del atentado terrorista de 1994, AMIA pasó a ocupar un lugar de exposición y presencia pública a nivel nacional e internacional que antes no conocía. Su rol estatutario consiste en administrar los cementerios comunitarios y con los ingresos de esos y otros recursos, fortalecer la vida judía y asistir a los necesitados.