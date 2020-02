Y después de tres años y medio de discusiones y negociaciones, hoy comienza el Brexit, por el cual Gran Bretaña se retira de la Unión Europea. En rigor, el Reino Unido deja de ser parte de la estructura gubernamental y administrativa de la UE, pero se da inicio a un período de transición de once meses, en los cuales se negociará la relación que ambas partes mantendrán en el mercado de bienes. Los ciudadanos británicos, a partir de la medianoche continental europea de hoy, pierden sus derechos de residencia y trabajo en la UE.

El aspecto más complejo de este divorcio es Irlanda del Norte, al ser la única frontera física que tiene el Reino Unido con la UE. Se ha acordado que no habrá aduanas ni controles fronterizos, para no retrotraer a esta región a su conflictividad anterior, e Irlanda del Norte deberá mantener los standards establecidos por la UE en la producción de bienes. Este status especial, ¿no será un incentivo para que esta región no se integre a la República de Irlanda?

El Brexit ha despertado las tendencias centrífugas: el gobierno de Escocia, a través de su primera ministro Nicola Sturgeon, ha manifestado su deseo de realizar un nuevo referéndum de independencia, como el de 2014. Sus edificios públicos mantendrán la bandera de la UE, y el parlamento regional ha expresado su desacuerdo con el Brexit. Y si bien el primer ministro británico Boris Johnson negó esa posibilidad, ¿hasta cuándo podrá mantener un esquema anglocéntrico, ante los deseos de mayor autonomía o independencia en Escocia, Gales e Irlanda del Norte?

Boris Johnson y el liderazgo británico deberán ahora concentrarse en dar respuestas positivas y rápidas: nuevos tratados de libre comercio, mantener una buena relación con la Unión Europea, mantener los altos standards de calidad que exigía la unión. En un mundo que se cierra, cada vez más, en estrechas fronteras, que se parapeta ante lo extraño y desconocido, debe desarrollar una visión estratégica para evitar la tentación de un nuevo nacionalismo que lleve al país a la más completa irrelevancia.