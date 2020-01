Eva Heymann, la joven que menciona Alberto Fernández

¿Quién es Eva Heymann, la joven víctima del Holocausto que menciona el Presidente Alberto Fernández en sus redes?



Aquí compartimos su historia:

Eva Heyman nació en febrero de 1931 en la ciudad de Oradea, entonces perteneciente al Reino de Rumania. Tras el divorcio de sus padres y después de que su madre se mudara a Budapest, Eva se quedó viviendo con sus abuelos en aquella ciudad del este europeo. En el año 1940, la región donde Eva vivía pasó a estar bajo dominio húngaro. Allí se desarrollaba una comunidad judía de decenas de miles de personas cuando en marzo de 1944 los alemanes la conquistaron. Inmediatamente crearon un gueto en los alrededores de la sinagoga principal y comenzaron a deportar a los judíos al campo de exterminio de Auschwitz.

Mientras estaban en el gueto, Eva se reencontró con su madre, con quien vivió por un tiempo corto hasta que esta logró escapar junto a su esposo. Eva no corrió la misma suerte y permaneció junto a sus abuelos hasta el día en que fue deportada junto a ellos al campo de exterminio de Auschwitz. Allí fue asesinada con apenas 13 años el 17 de octubre de 1944.

La madre de Eva logró sobrevivir al Holocausto, pero se suicidó en el año 1951, con una foto de su hija en su mano.

Eva es conocida por muchos como la “Ana Frank húngara” ya que, desde el 13 de febrero de 1944, cuando cumplió trece años, comenzó a registrar todo lo que vivía durante su vida en el gueto.

En el comienzo de su diario, Eva expresó su deseo de llegar a convertirse en fotógrafa y periodista, un sueño que evocó luego de manera dramática: “Están matando a todos, incluso a los niños… ¡pero yo no quiero que me maten! Quiero ser fotógrafa de un diario y a los 24 años casarme”.

En su última narración, el 30 de mayo de 1944, Eva escribió: “Pese a todo, mi pequeño diario, no quiero morir, quiero vivir… Esperaré hasta el fin de la guerra en una cueva o un granero”.

El diario de Eva fue salvado por Mariska, una amiga de la familia que logró colarse en el gueto para llevarles comida. Mariska no logró salvar a Eva pero sí a su diario y su testimonio.

El proyecto Eva Stories

Esta iniciativa surge del israelí Mati Kochavi y su hija Maya, quienes, inspirados en la vida de la pequeña Eva y en su sueño de convertirse en fotógrafa y periodista, iniciaron esta campaña que fue publicada en 2019 en Israel en el Día de Recordación del Holocausto en la plataforma de Instagram, logrando una visualización de millones de personas de todo el mundo.

Con una serie de 70 videos se relata la vida de Eva durante la guerra, desde su tranquila niñez, pasando por la conquista nazi y hasta su final trágico en las cámaras de gas. Las diversas escenas correspondientes a lo sucedido a mediados del siglo pasado se conjugan con la moderna perspectiva de una joven que comparte lo que vive en su cuenta de Instagram. Todo el proyecto se basa en los escritos que Eva dejó en su diario.

En el marco del Quinto Foro Mundial sobre el Holocausto y el 75° Aniversario de la Liberación de Auscwhitz, líderes de todo el mundo comparten la campaña “Eva Stories” (@eva.stories) congregados bajo el lema “Recordando el Holocausto, luchando contra el antisemitismo”, perpetuando así la memoria de Eva y la de los millones que perdieron su vida en una de las peores tragedias de la humanidad.

