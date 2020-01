Nuevo ataque a un estudiante judío en Nueva York

El estudiante de la Universidad Stony Brook, Yonatan Herzfeld, tomaba el tren S-Shuttle entre Grand Central y Times Square cuando un afroamericano comenzó a acosarlo por usar una kipá.

Yonatan describió el incidente en Facebook y escribió: “Me expulsaron del tren S en el metro de Grand Central porque soy visiblemente judío porque llevo una kipá. El hombre negro me perseguía, gritaba sobre mi kipá y dibujaba un círculo que se refería a mi kipá y decía “qué tienes en la cabeza”. Todos retrocedieron y no hicieron nada mientras yo gritaba por ayuda. Lo peor fue que una señora me gritó diciéndome que era mi culpa porque estaba grabando el crimen de odio”.

Yonatan comenzó a grabar y huyó del hombre mientras gritaba pidiendo ayuda. Se ha presentado un informe policial ante la policía de Nueva York.

Fuente: lapáginajudía