La madre del fiscal Nisman pidió que Sabina Frederic “se abstenga de intervenir en la pericia”

Luego de que la ministra de Seguridad Sabina Frederic anuncie la revisión de las pericias hechas durante la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman, fueron varios los actores sociales y políticos que rápidamente repudiaron la medida.

El diputado Waldo Wolff, en una polémica entrevista dio fuertes declaraciones al cuestionar las facultades de la ministra para hacer examinar una pericia en la cual se determinó que el fiscal Nisman fue asesinado.

La ultima de las figuras en sumarse a este debate fue la propia madre del fiscal.

La querella del caso a cargo del abogado Pablo Lanusse -que representa a Sandra Garfunkel, la madre de Nisman-, pedirá ante la fiscalía de Taiano que “la funcionaria se abstenga de intervenir en la pericia” para “evitar así una violación a la Constitución Nacional que impiden al Poder Ejecutivo a entrometerse en la causas penales en trámite”, señalaron fuentes allegadas a la defensa a Clarín.

Consultado por este medio, desde el equipo de investigación del caso Nisman señalaron en Comodoro Py que “la ministra de Seguridad no es parte del procesos penal” y no comprenden de qué manera “podría revisar una pericia” que fue solicitada por un juez federal. Asimismo, entendieron que la decisión de Frederic “muestra una injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial”, algo que el propio presidente Alberto Fernández dijo que no podría ocurrir cuando habló ante el Congreso.

En tanto, el procesado Diego Lagomarsino, acusado de partícipe del presunto asesinato del fiscal Alberto Nisman, pedirá una especie de careo entre los peritos que elaboraron el informe de Gendarmería Nacional, por un lado, y los que confeccionaron el de la Policía Federal y el Cuerpo Médico Forense.

El técnico informático quiere además, formular preguntas al respecto, porque sostiene que el informe pericial “es inconsistente”.

Números. Con ellos se van definiendo los avances de la investigación en la que se busca determinar quién asesinó al fiscal Alberto Nisman. ¿En qué estado se encuentra el expediente? La fiscalía a cargo de Eduardo Taiano​ investiga 23.000 imágenes de todas de las personas que ingresaron durante el fin de semana previo a hallar el cuerpo sin vida del ex fiscal; 45.000 comunicaciones telefónicas están siendo analizadas, se tomaron más de 450 declaraciones que mostraron lo frágil que era la seguridad del complejo Le Parc, y más de 200 equipos informáticos están siendo peritados. Todo apunta a clarificar y dar con los responsables de la muerte de Nisman.

El juez Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano desde junio del año pasado, tomaron la sugerencia de la Cámara federal porteña quien remarcó que este escenario que entrecruza la muerte de Nisman con el escenario político, “obliga lógicamente a ahondar la investigación en el probable entendimiento de que la muerte del Fiscal se haya producido como consecuencia directa de la específica acción que adoptó en el marco de su función”, como titular de la UFI – AMIA.

Ahora la causa avanza en este sentido, en determinar la responsabilidad institucional del gobierno de Cristina Kirchner sobre el asesinato del ex fiscal de la UFI AMIA. Para esto a la fecha se están peritando los teléfonos que tuvo asignados la ex Presidenta y sus principales funcionarios.

