Un milagro nacional: Israel a 100 metros de un desastre que pudo haber provocado cientos de muertos y miles de heridos

El lanzamiento de un misil desde Yemen esta mañana (domingo) por parte de los rebeldes Houthies generó pánico, después de que el misil cayera en uno de los puntos sensibles del Estado de Israel, el aeropuerto Ben Gurion .

Aunque afortunadamente el misil no cayó en la zona de la terminal ni en los aviones, no es menos preocupante, ya que si efectivamente hubiera impactado en el edificio de la terminal, ahora estaríamos ocupados con uno de los mayores desastres ocurridos en Israel..

El portavoz del Distrito Central de la Policía de Israel, el subjefe de Estado Mayor Yigal Habsor dijo que: «Esto es sin duda un milagro: un misil con decenas de kilogramos de explosivos que, afortunadamente, cayó cerca del Aeropuerto Ben Gurión, en un huerto y, Dios no lo quiera, no en la propia terminal ni en una zona residencial. En definitiva, este incidente está bajo control; no se produjeron daños más allá del huerto y, afortunadamente, no hubo heridos».

En cuanto a la situación del tráfico aéreo tras el ataque al Aeropuerto Ben Gurión, el Comandante del Distrito Central coordinó una evaluación de la situación con todos los organismos de emergencia y rescate, quienes revisaron todos los hallazgos en la zona, incluyendo el sabotaje, escanearon el área para garantizar que no hubiera más restos y tras comprobar que no había peligro, se decidió normalizar el tráfico.