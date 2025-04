Acusan a Israel de “boicotear” el funeral del Papa

El ex embajador israelí en el Vaticano acusó al gobierno israelí de “boicotear” el funeral del papa Francisco el sábado.

Sus comentarios se producen en medio de los tensos lazos entre Israel y el Vaticano, después de que la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu se tomara cuatro días para ofrecer sus condolencias por el fallecimiento del difunto pontífice.

Una oferta anterior de condolencias publicada en las redes sociales por la cuenta oficial del Estado de Israel había sido eliminada previamente.

El gobierno israelí no envió una delegación oficial a Roma para la ceremonia fúnebre del Papa, sino que optó por que su embajador en el Vaticano, Yaron Sideman, representara al país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, así como monarcas y otros jefes de Estado, estuvieron entre las más de 200.000 personas que asistieron al funeral del Papa. La Autoridad Palestina envió al primer ministro Mohammad Mustafa a la ceremonia.

En una entrevista con el sitio web de noticias israelí Ynet, el ex embajador israelí en el Vaticano, Raphael Schutz, criticó la decisión de no enviar una delegación israelí más grande. “Cuando fallece un líder de esta magnitud, no te desvías de los protocolos diplomáticos.

“Deberíamos discutir nuestros desacuerdos con el Vaticano directamente con el Vaticano, no boicoteando el funeral. Un funeral al que asiste todo el mundo, desde Trump hacia abajo, nuestra ausencia crea un frente negativo para nosotros con todo el mundo cristiano católico: 1.300 millones de personas.

“Son dos asuntos distintos: puedes seguir expresando tu descontento con el difunto papa y detallar por qué se equivocó, y al mismo tiempo, asistir al funeral”, dijo el exdiplomático a Ynet. Así es como se comporta el mundo diplomático”.

“Más allá del hecho de que el funeral fue una oportunidad para conocer a otros líderes mundiales, como siempre sucede en este tipo de funerales, Israel, a través de su ausencia, más allá del antagonismo que creó con el mundo cristiano, también creó otra muestra de aislamiento político, y esta no es una buena imagen para nosotros, ciertamente no en estos tiempos”, agregó Schutz.

Schutz también dijo que la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores de eliminar su declaración sobre el Papa fue un error.

Después de las consecuencias de la publicación, la oficina del primer ministro israelí emitió una declaración de condolencias de dos oraciones el jueves por la noche que decía: “El Estado de Israel expresa sus más profundas condolencias a la Iglesia Católica y a la comunidad católica en todo el mundo por el fallecimiento del Papa Francisco. Que descanse en paz”.

El difunto Papa era conocido por sus críticas a la guerra en Gaza. Calificó de “vergonzosa” la situación humanitaria en el territorio y sugirió que la comunidad internacional debería investigar las denuncias de genocidio.

Por: Jane Prinsley- Jewish Chronicle

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai