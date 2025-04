“La ideología que derivó en el nazismo no nació en Alemania, sino en Gran Bretaña” – Francisco Gil White

En el marco del Día de Recordación de la Shoá y el Heroísmo, el académico Francisco Gil White ofreció una entrevista que trasciende la efeméride y se adentra en la raíz ideológica del antisemitismo. Con una formación en historia y antropología política, y una maestría en Ciencias Sociales por la Universidad de Chicago, Gil White ha dedicado buena parte de su obra a analizar los patrones estructurales que condujeron a los genocidios del siglo XX.

“El eugenismo fue la ideología que produjo al nazismo”, sentenció Gil White, y agregó: “no surgió en Alemania, sino en Gran Bretaña, como una reacción aristocrática contra la democracia liberal que comenzaba a gestarse tras las revoluciones de 1848”. En su explicación, mencionó a figuras como Francis Galton, los Rockefeller, los Ford y otros industriales que habrían financiado esta corriente pseudocientífica. “Todo eso se transmitió a Alemania, se convirtió en el nazismo, y desembocó en la Shoá”.

Gil White subrayó que la narrativa histórica que se enseña omite estos factores clave: “La versión que aprendemos en la escuela dice que todo fue culpa de un loco llamado Hitler. Pero no se habla del contexto geopolítico, de los gobernantes de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña que lo apoyaron”. Según el entrevistado, esta omisión hace que el público no pueda reconocer patrones similares cuando vuelven a emerger.

En ese sentido, el académico alertó sobre los paralelismos actuales: “Hoy vemos a líderes occidentales repitiendo el patrón del ‘apaciguamiento’. En lugar de confrontar a los enemigos del pueblo judío, los financian o negocian con ellos. Esa actitud es exactamente la que permitió que Shoá ocurriera”. También se refirió a la situación de Israel, cuestionando la capacidad de sus gobernantes para enfrentar estas amenazas: “Israel debería ser el bastión contra un nuevo genocidio, pero sus líderes también son susceptibles a la corrupción ideológica de los mismos poderes eugenistas”.

Gil White finalizó con un llamado a la memoria activa: “Si no entendemos lo que fue el eugenismo y cómo operó, no vamos a poder impedir que vuelva a ocurrir una Shoá. La historia no se repite por casualidad; se repite cuando se oculta lo esencial”.

Escuche la entrevista completa.

