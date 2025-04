Más allá de lo evidente, alegato final

En la columna del miércoles pasado, y con el título “Más allá de lo evidente”, prologué las cuestiones que se dirimen más allá del enfrentamiento bélico ruso-ucraniano, cuestiones que se vinculan a la puja por el Poder Global, entre las dos principales potencias, los EE.UU. y China, que está más allá, del rol que ejercen los medios de comunicación y las redes sociales, como armas esgrimidas por los bloques enfrentados, a través de la “desinformación” o las “fake news”, y en los que nadie está exento de culpa.

La guerra ruso-ucraniana, se enmarca en un conflicto geoeconómico global, por un lado, EE.UU. y sus aliados, enfrentados con China y el bloque de los BRICS, pues Washington, ha tenido y tiene la intención de sumar a Ucrania en la esfera geopolítica y geoeconómica occidental, pero los verdaderos objetivos eran y son, explotar los RR.NN ucranianos, en particular los estratégicos, en función del escenario geopolítico global, que lo enfrenta a China, por eso no me extraña que el jueves de la semana pasada, Washington y Kiev firmaron un Memorando, más allá que el viceministro ucraniano Taras Kachká, se encargó de aclarar, que un Acuerdo sobre Minerales, no debía ser entendido como el pago de deuda por la ayuda estadounidense al esfuerzo bélico, aunque sí reconoció un acercamiento de ambas partes en futuras inversiones, que ayudarán a la reconstrucción de su país, razón por la cual, el funcionario ucraniano llegará mañana jueves a Washington, para “discutir cuestiones técnicas”, según dijo, aunque luego y en caso de ser firmado el Acuerdo, el mismo deberá ser ratificado por el Congreso estadounidense y por el Parlamento de Kiev.

Así las cosas, hora pasemos a la cuestión de los RR.NN., en particular aquellos de valor estratégico, y es así que comenzamos por definir que son los Minerales, como sustancias sólidas inorgánicas naturales, con composición química definida y estructura atómica ordenada. Entonces, ¿qué son Minerales Estratégicos?, pues bien, son aquellos que son fundamentales para las industrias y la defensa nacional, que pueden hallarse fuera del país, o bien, aún poseyéndolos no es rentable su extracción, o la misma produce graves daños ambientales, o son escasos para satisfacer la demanda nacional, pero también cuando no se desean disminuir sus reservas, y por lo tanto se lo importa, por ejemplo, cuando EE.UU., importó cerca del 25% del petróleo mundial, pues su Congreso, impedía expresamente la exportación del hidrocarburo y la demanda interna no era satisfecha. Es así, que en la actualidad se consideran minerales estratégicos los siguientes, Bauxita, Berilio, Cobalto, Cobre, Cromita, Galio, Germanio, Grafito, Litio, Manganeso, Platino, Titanio , Tungsteno y Uranio, contando Ucrania, con uno de los principales depósitos en el mundo de este último estratégico mineral, en la región de Kivorogrado, y éstos son los minerales estratégicos que constan en el listado de la OTAN y de la UE; ahora bien, ¿ que son los minerales críticos?, son los que si bien, no tienen un tiempo perentorio para su abastecimiento, como es en el caso de los estratégicos, pero que también son importantes para las industrias y la defensa nacional, en particular para el complejo militar industrial.

Ahora, ¿y que son las llamadas Tierras Raras?, también denominadas Metales Especiales, pues son 17 elementos químicos metálicos, como el Escandio, el Itrio y el grupo de los Lantánidos, como el Lantano –de ahí la denominación-, y otros 14, todos los cuales se lo puede hallar entre los números atómicos 57 al 71 de la Tabla Periódica, y si bien, se los puede hallar en al menos 25 minerales, se los encuentra en bajas concentraciones, y por lo tanto, se hace difícil encontrarlos en proporciones que permitan su explotación comercial, y por esta razón se los llama Tierras Raras.

Si bien, hay numerosas reservas de aquellas a nivel global, son pocas las extracciones mineras, todas ellas a cielo abierto, y que conllevan un alto grado de impacto ambiental, en particular, por los millones de litros de residuos tóxicos derivados del proceso de extracción, la más grande se encuentra en Manchuria, China, pues este país posee las reservas más grandes, se calcula un 38% a nivel global, seguido por Vietnam con el 19% y Brasil con el 18%, pero también China, lidera el mercado de las Tierras Raras en otros dos sectores, uno es el de la extracción, con el 70%, seguido por los EE.UU., con el 14% y Australia,con el 6%; el otro sector es el del procesamiento, con China con el 90%, Malasia el 9% y Estonia el 1% -el país de la actual canciller de la UE, Kaja Kallas, declarada anti-rusa. Como se puede apreciar, el Gigante Asiático es el claro dominador del mercado global, en sus tres sectores, si bien, hay estimaciones que los EE.UU., tendrían casi igual cantidad de reservas, pero hasta el momento ha preferido su importación, en particular de China, lo que establece una dependencia que Washington desea minimizar.

Y ahora, es el turno de conocer para que sirven las Tierras Raras, pues en la fabricación de discos duros, equipos de audio, pantallas de TV y pantallas táctiles, materiales ópticos, telefonía móvil de última generación o inteligente, en la industria automotriz, por el caso, catalizadores y pilas de combustible, en el sector energético como ser, turbinas eólicas, paneles solares y hasta lámparas de bajo consumo, también en imanes perennes y en los cerámicos, es decir, son fundamentales para la tecnología por sus propiedades eléctricas, ópticas y magnéticas, pero también se aplican en el campo de la medicina, en el área de la inmunología, y asimismo, son indispensables en los sectores estratégicos y de la defensa, como ser en, reactores nucleares, en la industria de la aviación y la aeroespacial, en sistemas de armas, bombas inteligentes, detectores de minas y visores nocturnos, de ahí la importancia geopolítica y geoeconómicas de las llamadas Tierras Raras.

Según el Servicio Federal Geológico de los EE.UU., las reservas registradas de aquellas, en toneladas es la siguiente: China 44 mill., Brasil y Vietnam 22 mill., Rusia 12 mill., India 6,9 mill., Australia 3,4 mill., y EE.UU. 1,4 mill., y como podemos apreciar, Ucrania no está entre los países con mayores reservas de Tierras Raras, lo que plantea entonces el preguntarnos, ¿son aquellas, lo que está en juego tras el escenario bélico, o son otros RR.NN., también estratégicos los que se buscan controlar, en función de los intereses geopolíticos y geoeconómicos de los bloques enfrentados?

Ucrania, posee reservas de minerales estratégicos, críticos y tierras raras, por el caso, Grafito, un 7% de la producción mundial de Titanio, un tercio de yacimientos europeos de Litio, y también yacimientos de Uranio, Manganeso y Hierro, pero en menor escala a los minerales mencionados están las Tierras Raras, y en la actualidad, Rusia controla los territorios con yacimientos de estos minerales, que según reconoce Yulia Svyrydenko, ministra de economía de Ucrania, Moscú se ha hecho con U$S 350.000 mill. de estos recursos naturales, que están mayormente concentrados en la región del Donbás, en Donetsk y Lugansk, y en el sudeste, en Dnipropetrovsk, mientras que hacia el occidente ucraniano, los yacimientos de minerales estratégicos, críticos o tierras raras son más acotados.

Esto, apoya lo señalado en la columna del miércoles pasado, en cuanto a la intención de la Casa Blanca, en alejar a Rusia de China, recordemos la declaración de Keith Kellogg, el delegado del presidente Trump para Ucrania y Rusia, durante la última Conferencia de Seguridad de Munich, sobre un “Acuerdo ventajoso” para Moscú, y también, no olvidemos las declaraciones del presidente Putin, de no tener reparos a la explotación de minerales, en los territorios que actualmente controla, pero a través de su Director del Servicio de Inteligencia Exterior, Serguei Naryshkin, advirtió que tanto Polonia como los Estados Bálticos, serían los primeros en sufrir un ataque ruso, en caso que la OTAN expanda el conflicto más allá de Ucrania y amenace los intereses de Rusia y Bielorrusia, aunque el domingo pasado, Donald Trump declaró que esperaba un Acuerdo de Paz entre Rusia y Ucrania para esta semana, en síntesis, más allá de este contrapunto de manifestaciones, Ucrania, posee en casi 20 mil yacimientos, 200 minerales distintos, entre estos, también de lignito –carbón fósil- que puede producir petróleo sintético, y se estiman las reservas del mismo, en aproximadamente 3.000 millones de toneladas, ubicadas en la región sur oriental ya mencionada de Dnipropetrovsk.

Pero también hay otros RR.NN. en Ucrania, que son objetivos tanto para Washington, la UE y para Beijing, y que están directamente relacionados con los intereses geoeconómicos, y vuelvo a recordarles la columna del miércoles pasado, cuando señalé las inversiones chinas en Ucrania en función de la expansión y de consolidar su proyecto la Ruta de la Seda, por el caso, el arrendamiento por 50 años, de más del 5_% de tierras de cultivo, ricas en la llamada “Tierra Negra”, por los elevados porcentajes de fósforo, potasio y humus, y que le ha valido a Ucrania el mote del “Granero de Europa”, a lo que se sumó, el préstamo por cerca de los U$S 2.300 mill., otorgado por el Banco de Exportaciones e Importaciones chino al gobierno de Kiev, para el desarrollo agrícola, el que no exigía el reembolso en divisas, sino en cereales, por supuesto, años antes de que estallara el actual conflicto bélico, como quedó demostrado con la explotación de unas 100 mil hectáreas de tierras de cultivo para finales del 2013.

Pero esto chocaba directamente, con los intereses de grandes empresas estadounidenses, del sector agro, que tienen un gran control en el mercado de alimentos a nivel global, me refiero a Monsanto y Cargill, las que ya habían realizado importantes inversiones y conexiones, para hacerse con el monopolio de la explotación agrícola, de esas tierras negras, de las que Ucrania posee, una tercera parte de las mismas a nivel global, y que le posibilita ser el 3er. exportador mundial de maíz y el 6to. de trigo, pero que según los expertos, son de máxima calidad.

Finalizando la columna de hoy, he tratado de ilustrar y fundamentar lo adelantado el miércoles pasado, es decir, “más allá de lo evidente”, más allá de lo que los medios de comunicación, las redes sociales, las ONGs, que son utilizados como instrumentos geopolíticos, por las partes involucradas, directa e indirectamente, en el conflicto ruso-ucraniano, y nos venden con argumentos o slogans que poco tienen que ver con las verdaderos intereses que están en juego, y es entonces, que por lo reseñado mis reflexiones, desde la visión pragmática de la Escuela Realista, son las siguientes: Ucrania, posee una superficie equivalente al 0,4% de la superficie global, y cuenta con el 5% de los RR.NN. del planeta, activos más que relevantes, para que una “guerra en superficie”, no nos deje ver la feroz competencia por el control de los recursos ucranianos, que es el velado pero real objetivo que está detrás del relato, de reconstruir al país agredido, como del relato de apoyar las reivindicaciones identitarias de las poblaciones filo rusas, y por último, este conflicto ha desnudado el fracaso de las elites de la UE, en lograr una paz negociable, y sus políticas progresistas han causado la fragmentación en sus sociedades, el declive del llamado “Estado de Bienestar” y con ello, la reactivación del euro escepticismo, en algunos casos, con la reaparición de expresiones neofascistas, y por el otro lado, la reafirmación de una autocracia rusa y sus aspiraciones neo imperiales, mientras que las dos principales potencias mundiales, los EE.UU. y China, litigan sea a través de una guerra arancelaria, de terceros países y en conflictos por delegación, por hacerse del Poder Global, por lo tanto, la frase elegida para terminar es, del dramaturgo griego Esquilo, nacido en el 525 a.d.c., quien combatió en las batallas de Salamina, Maratón y Platea, y autor de memorables obras como, Agamenón, Los Persas, Prometeo Encadenado y otras, que sentenció, “La primera víctima de la guerra es la verdad.”.-

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai