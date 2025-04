Atentado antisemita en Pesaj contra el gobernador de Pensilvania Josh Shapiro

Un hombre que, según las autoridades, escaló una valla de seguridad de hierro en medio de la noche, eludió a la policía e irrumpió en la mansión del gobernador de Pensilvania donde provocó un incendio, había planeado golpear al gobernador Josh Shapiro con un martillo si lo encontraba, según documentos judiciales publicados hoy.

El incendio dejó daños significativos y obligó a Shapiro, su familia e invitados a evacuar el edificio la madrugada del domingo. El hombre, arrestado más tarde ese día, enfrenta cargos que incluyen intento de homicidio, terrorismo, incendio premeditado agravado y asalto agravado, dicen las autoridades.

En documentos judiciales, las autoridades dicen que Cody Balmer les dijo después de ser detenido que habría golpeado a Shapiro con un martillo si lo hubiera encontrado. Balmer había caminado una hora desde su casa hasta la residencia del gobernador, según los documentos.

Shapiro dijo que él, su esposa, sus cuatro hijos, dos perros y otra familia habían celebrado la festividad judía de la Pascua judía en la residencia el sábado y fueron despertados por policías estatales que golpeaban sus puertas alrededor de las 2 a.m. del domingo. Huyeron y los bomberos extinguieron el fuego, dijeron las autoridades. Nadie resultó herido.

En una conferencia de prensa el domingo por la noche frente al ala sur de la residencia del gobernador, el coronel de la Policía Estatal de Pensilvania, Christopher Paris, identificó al hombre bajo custodia como Balmer, de 38 años, de Harrisburg.

Las autoridades no dijeron si Balmer tiene un abogado o dónde estaba detenido, y las llamadas a personas que se cree que son familiares no fueron respondidas o no fueron devueltas. Una residencia recientemente listada en Harrisburg fue condenada en 2022.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai