El reflejo-De los vicios privados, de las virtudes públicas y de los salarios

Una noticia. Una muy buena maestra de primaria profesionalmente, estimada y apreciada por sus jóvenes estudiantes y sus familias, de repente emerge una vida privada sórdida, si no vergonzosa: vende selfies comprometedoras a un sitio ambiguo. La opinión pública está dividida: ¿el caso merece solo compasión o justifica la adopción de medidas más serias?

El tema se discute en el Talmud. Ravà pregunta por qué se compara a los eruditos con la nuez (Shir ha-Shirim 6, 11) y responde que al igual que la nuez, aunque a veces esté sucia en la cáscara y sea buena por dentro, la actividad intelectual del erudito tampoco se ve afectada por su mal comportamiento externo (Jaguiga 15b). R. Yossef Albo en Sefer ha-‘Ikarim (parte IV, 26) se pregunta por qué el rey Shaul fue revocado de la realeza después de haber desobedecido a D. en el curso de la guerra contra ‘Amalek, mientras que no se tomaron sanciones contra su sucesor David frente al “asunto Batsheva”. El filósofo español responde con la metáfora de dos funcionarios públicos: uno ha falsificado un documento, el otro ha cometido adulterio. Aunque el delito del segundo parece más grave, sólo el primero es destituido de su cargo: la falsificación de un documento afecta de hecho al papel y a la actividad pública del funcionario, mientras que el adulterio concierne sólo a su esfera personal. De la misma manera, la destrucción de ‘Amalek es un precepto que se refiere a las prerrogativas del rey como tal, de las que Saúl carecía, mientras que la conducta con Batsheva no habría tenido repercusiones en la figura pública de David. Según esta lógica, por lo tanto, los “vicios privados” del maestro no estarían destinados a condicionar en ninguna medida sus “virtudes públicas”.

Preguntémonos en este punto: ¿es permisible deducir una halajá de textos sin contenido legal? Incluso si respondemos afirmativamente, Abrabanel, a su vez refiriendo las palabras de Albo en su comentario a 1Shemuel, cap. 15, escribe que esto es solo una hipótesis de explicación del diferente destino reservado para los dos reyes de Israel y otros criterios de distinción son igualmente posibles. Personalmente, abordaría el delicado tema a un nivel más profundo. El Talmud (Bava Batra 8b) relata el versículo: “Y aquellos que atraen a muchos a la justicia (matzdikè ha-rabbim) brillan como las estrellas para siempre” (Daniel 12:3) con los maestros de escuela (melamme tinokot). El campeón de la yuxtaposición singular se identifica en la figura de Rav Shemuel bar Shilàt (finales del siglo III): ¡era tan devoto de sus alumnos que ni siquiera visitó su propio jardín durante trece años consecutivos! Unas páginas más adelante, el Talmud elogia el consejo pedagógico que recibió de su maestro Rav, revolucionario para la época: la edad escolar a los seis años y sin clases diferenciales. Por el contrario, los discípulos más brillantes se sentarían al lado de los más frágiles para brindarles apoyo (Bava Batrà 21a). En definitiva, un maestro modelo e intachable.

Pero lo que más intriga a los comentaristas es cómo una de las categorías más maltratadas, tanto moral como económicamente, se compara con las estrellas en el cielo: un problema que evidentemente no se plantea hoy en día. El Ben Ish Jai de Bagdad (Ben Yehoyadà’ ad loc.) escribe: “Aunque las estrellas nos parezcan pequeñas comparadas con el sol, es sólo una apariencia ligada a la altura extrema a la que se encuentran. De la misma manera, el maestro de escuela que enseña a los niños a deletrear y por lo tanto goza de poca consideración, tiene un nivel muy alto precisamente porque enseña lo básico a las criaturas sin pecado”. El sentido del razonamiento es claro. ¡El humilde amo tiene una responsabilidad ejemplar aún mayor que la del rey de Israel! Si vemos a los profesores como verdaderos educadores y no como simples instructores, debemos deducir que una doble vida es difícilmente compatible con el mundo de la escuela. Especialmente una vez que ciertos detalles se han convertido en conocimiento público, el sujeto ya no puede reclamarlos como meros asuntos personales.

Estoy de acuerdo en que las cruzadas son contraproducentes: corren el riesgo de causar más transgresiones de las que reparan. En primer lugar, es necesario tener tacto al tratar el tema: los superiores de la persona en cuestión deben convocarla directamente de manera confidencial. ¿Hay alguna forma de recuperación? Ciertamente. Según una tradición, Rav Shemuel bar Shilat fue uno de “los descendientes de Amán que enseñó Torá en Benè Beràk” (‘Ein Ya’akov en Ghittin 57b y Sanedrín 96b). Shilat no era el nombre de su padre; es un acrónimo formado por las iniciales del versículo: “He puesto a H. delante de mí siempre” (Tehilim 16:8), elegido como lema de una vida transformada. Rav Shemuel simboliza aquí no sólo al “prosélito de la justicia” (guer tzèdek), sino sobre todo al Baal Teshuvá. Incluso los peores criminales pueden cambiar: si no ellos, entonces en la persona de sus herederos. Y este cambio de rumbo, suponiendo que sea sincero, merece ser valorado. La tradición judía deposita una profunda fe en el valor y el poder de la Teshuvá y está dispuesta a creer en la regeneración de la persona. Por lo tanto, sólo podemos readmitir a la maestra después de que ella, repito, haya demostrado un cambio de vida sincero y radical.

Una vez que se ha comprobado que esto ha sucedido realmente, podemos pasar en la discusión del nivel ético individual al social. Bajo ninguna circunstancia se pueden invocar presiones económicas para justificar un comportamiento inmoral. Preguntémonos, sin embargo, si los maestros son dignamente recompensados por el esfuerzo diario que realizan. Hablando de los maestros de Torá y otros funcionarios públicos de Yerushalaim, Maimónides establece su respectivo salario y agrega que “si no fuera suficiente, se complementaría, a pesar de la negativa de las partes interesadas, de acuerdo con las necesidades de ellos mismos, sus esposas, sus hijos y sus familias” (Hiljot Shekalim 4, 7). ¿Es perceptible esta tendencia hoy en día? Una pregunta que, sobre todo en el país con los salarios más bajos de Europa, tiene patas cortas.

Rabino Alberto Somekh

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai