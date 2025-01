El enviado de Trump que presionó a Netanyahu para que hiciera concesiones a Hamás está involucrado en negocios qataríes

Según un comunicado de prensa del sábado 11 de enero, el Primer Ministro Benjamin Netanyahu “mantuvo una discusión para evaluar la situación de los rehenes y los desaparecidos con el ministro de Defensa, los jefes del aparato de seguridad y con los negociadores estadounidenses de las administraciones entrante y saliente. Al concluir la discusión, el Primer Ministro ordenó al director del Mossad, al director del Shin Bet, el mayor general (reservista) Nitzan Alon, y a su asesor de política exterior, el Dr. Ophir Falk, que partieran hacia Doha para seguir avanzando en un acuerdo para liberar a nuestros rehenes”.

La administración entrante estuvo representada por el amigo de golf del presidente electo Donald J. Trump, Steve Witkoff, quien acababa de ser nombrado enviado especial al Medio Oriente.

Dos funcionarios árabes dijeron a The Times of Israel que durante la reunión, Witkoff presionó a Netanyahu para que aceptara compromisos críticos necesarios para llegar a un acuerdo. Según los funcionarios, el enviado de Trump logró más en una sola conversación para influir en el primer ministro de lo que el presidente saliente Joe Biden había logrado durante todo el año.

Antes de llegar a Israel, Witkoff pasó una semana en Doha, Qatar, como parte de las negociaciones, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre los rehenes antes de la toma de posesión del próximo lunes.

Witkoff comenzó su carrera como abogado inmobiliario antes de convertirse en un inversor y desarrollador multimillonario en el sector. En noviembre de 2024, The Wall Street Journal lo describió, citando a sus colegas del mundo inmobiliario, como “inteligente, agradable y un negociador talentoso con un toque común”.

La semana pasada estuvo lejos de ser el primer contacto de Witkoff con los qataríes. En agosto de 2023, Qatar Investment Authority, un fondo soberano de riqueza, compró a Witkoff el Hotel Park Lane de 610 habitaciones en Manhattan por aproximadamente 623 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente a 1,02 millones de dólares por habitación, según registros públicos.

Witkoff adquirió el Park Lane Hotel en noviembre de 2013 por aproximadamente 660 millones de dólares. Según CoStar, el historial de transacciones de la propiedad muestra que varias empresas extranjeras han tenido participaciones en el hotel de Manhattan a lo largo de los años.

En 2016, Al Waseet International FZ, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, vendió una participación del 41 % del hotel a Greenland Group, con sede en Shanghái, por un monto no revelado. Más tarde, en diciembre de 2018, Jynwel Capital Limited, con sede en Hong Kong, vendió una participación parcial en la propiedad por 140 millones de dólares al fondo soberano de riqueza de los Emiratos Árabes Unidos, Mubadala Development Company.

La reciente venta del Hotel Park Lane por parte de Witkoff a la Autoridad de Inversiones de Qatar refleja un descuento aproximado del 17,5% en comparación con su precio de compra en 2013, sin tener en cuenta la inflación.

En mayo pasado, Witkoff participó en un panel en el Foro Económico de Qatar en Doha, donde discutió el futuro de las ciudades junto a Khalid Ahmed Al-Obaidli, presidente de la Autoridad Reguladora de Bienes Raíces de Qatar, y otros.

Durante sus comentarios, Witkoff expresó optimismo sobre las oportunidades de inversión en Qatar, citando lo que describió como un “gobierno sólido”. También destacó un “fuerte pacto entre el gobierno y las empresas privadas” en el reino del Golfo.

En noviembre pasado, Jewish Insider señaló que los tratos financieros previos de Witkoff con Qatar, un país que ha tratado de influirlo a través de sus esfuerzos de lobby, han generado preocupaciones sobre posibles conflictos de intereses.

En su declaración anunciando el nombramiento, Trump remarcó que Witkoff, a quien conoce desde hace décadas, “será una voz implacable a favor de la paz y nos hará sentir orgullosos a todos”.

El periódico Jewish Insider citó a Ben Baird, director de promoción del Foro de Oriente Medio, quien comentó sobre el nombramiento de Witkoff: “Uno no puede evitar preguntarse si no hay algo de geopolítica en juego aquí. No es una apuesta segura cómo gente como Witkoff va a implementar políticas. No siempre van a beneficiar a Qatar, y especialmente cuando hay intereses en pugna en juego, sigo pensando que harán lo que sea mejor para los intereses estadounidenses”.

En cuanto a los intereses de Israel, esta no es una buena noticia, con la capitulación total de Netanyahu ante el número absurdo de terroristas con sangre en sus manos que fueron liberados, así como su aceptación de una lista parcial de rehenes que serán liberados junto con la retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel de grandes franjas de Gaza.

Resulta que cuando Trump advirtió que en Gaza habría “un infierno que pagar”, no quiso decir que Hamás sería quien haría el pago.

