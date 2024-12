Parashat  Miketz

“Y será ese alimento de reserva para la tierra para los siete años de hambruna que sobrevendrán sobre Egipto, y no perecerá la tierra por la hambruna” (Bereshit 41, 36).

Es decir, que si bien la persona debe confiar en la ayuda y en la bondad de Hashem y no ser tacaña guardando y ahorrando todo el tiempo para el futuro o por si en el futuro no hay, el otro lado de la moneda, es que si es bueno que la persona sea precavida y trate de tener ciertos ahorros guardados “a un costado”, por si sobrevienen tiempos difíciles y no hay sino de dónde sacar.

Y Iosef es un ejemplo de lo que a macro-planificación se refiere, pues gracias a que llenó los depósitos de alimentos, toda la población de Egipto pudo sobrellevar los años de la hambruna.

Y si bien hoy en día no bien visto el monopolio, como sólo Iosef, el Faraón y sus allegados supieron lo de la hambruna, sólo oficialmente se habían llenado los depositos, y cuando vinieron los años del hambre, la gente vendió sus tierras al faraón, a cambio de comida, siendo el Reino de Egipto el dueño y administrador oficial de todas las tierras (¡a excepción de las tierras de los sacerdotes egipcios!).

Y si bien por un lado es bueno el capitalismo pues permite la competencia y así el crecimiento de la economía, el hecho que también el gobierno sea dueño de las tierras, evita que personas muy poderosas puedan llegar a monopolizarlas por completo, actuando libremente y subiendo precios, sin que en una economía libre ello se pueda frenar …

_____________

“Y reconoció Yosef a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron” (Bereshit 42, 8).

Y si bien era lógico que no lo reconozcan a Iosef, pues el estaba seguramente con barba y vestido con los atuendos de Egipto y además seguramente modificó su voz o quizás le habló en otro idioma justamente para que no lo reconozcan, lo que la Torá no está insinuando aquí es quizas otra cosa.

¿Y qué es esa otra cosa?

Que el ser humano suele funcionar con modelos, con moldes, ¡con matrices!

Todo lo que no va según el molde, modelo, matriz al que estamos acostumbrados, ¡sencillamente no lo podemos ver!

Y como Iosef no coincidía con el modelo que ellos tenían de él, obviamente que no podían ver en el gobernador de Egipto a Iosef y no lo pudieron reconocer …

Además, los hermanos se habían deshacido de Iosef por lo cual para ellos él ya no existía, mientras que para Iosef sus hermanos siempre estaban para él presentes, no guardándoles rencor a pesar de lo que les habían hecho (pues él comprendió que todo fue provocado por Hashem para hacerlo llegar a donde llegó y poder alimentar a toda la tierra durante los años de hambruna …).

__________

“Y el hambre era grande en la tierra” (Bereshit 43, 1).

¡Cuando las cosas están mal, hay que llamarlas en forma clara y concisa por su nombre!

No embellecerlas ni envolveras cosméticamente para que se vean menos grave.

De lo contrario, no se podrá tomar conciencia cabal de la situación, y no se podrá actuar, por ende, lógica e inteligentemente en consecuencia!

¡Es por ello, que la Torá lo dice en tres palabras!

Y de momento que hay hambre, o que hay una situación crítica o de peligro, no hay que demorarse en discusiones y en intercambios de opinión, sino que hay que tomar medidas rápidas y quizás también -eventual-mente- drásticas, para ver como en forma rápida salir de, o al menos mejorar, dicha situación!

________