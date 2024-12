El gobierno israelí sigue impidiendo el nombramiento del Comité de Investigación Estatal por los hechos del 7 de octubre

En Israel, una Comisión Estatal de Investigación es un comité públi, que por ley es establecido por decisión del Gobierno de Israel o por decisión del Comité Estatal de Auditoría de la Knesset. Al frente del mismo se designal Presidente de la Corte Suprema, y tiene por objeto investigar temas que están en el centro de la agenda pública.

El gobierno puede ordenar el nombramiento de La Comisión estatal de investigación en cualquier momento, mientras que el Comité Estatal de Auditoría de la Knesset solo lo puede hacer después de una votación, una vez escuchado el informe del auditor estatal. Lo que caracteriza a la Comisión Estatal es que realiza una investigación independiente, y dispone de amplias herramientas legales, como la potestad de exigir documentación reservada o confidencial o exigir la comparecencia de testigos.

El miércoles de esta semana el plenario de la Knesset volvió a rechazar la moción de orden que tenía por objeto designar una comisión estatal de investigación sobre la masacre del 7 de octubre. 43 miembros del parlamento apoyaron la propuesta y 51 parlamentarios de la coalición oficialista se opusieron.

La votación del oficialismo vuelve a ocurrir a pesar de que la mayoría de las encuestas indican que si hay un tema con amplio consenso en Israel es justamente este, el nombramiento de una Comisión Estatal de investigación independiente sobre la masacre del 7 de octubre.

Precisamente la continua frustración por la oposición del oficialismo a crear la Comision Estatal de investigación motivo que varias organizaciones civiles que nuclean a las víctimas del ataque del 7 de octubre,concretaran el nombramiento de una Comision de investigación no estatal, para investigar la conducta del gobierno y las fuerzas de seguridad.

Obviamente este Comité de la sociedad Civil no tuvo las facultades y herramientas legales que se le otorgan al Comité Estatal. Sin embargo, lo destacado de sus miembros y la sed de conocimiento de la verdad motivaron que varias de las citaciones que se hicieron a figuras públicas fueron respondidas positivamente y se avanzó en conclusiones demoledoras. Esta Comisión, que se reunió por primera vez en abril de 2024, y que debatio a puertas abiertas durante todos estos meses, comparecieron mas de 120 testigos, incluidos altos oficiales del Ejercito y del sistema de seguridad, se cito a ex mandatarios, y se negaron a declarar los miembros del poder ejecutivo. Las conclusiones fueron publicadas el 26 de octubre, y sus estos fueron los puntos principales:

– Concepto equivocado

Los dirigentes israelíes, tanto militares como políticos, tenían un concepto errado considerando que Hamás estaba interesado en la paz, lo que llevó a ignorar las señales de advertencia y a descuidar el sistema de defensa alrededor de la Franja de Gaza. Tambien a permitir transferencias de grandes fondos de Qatar a Hamás.

– Una Falla de inteligencia

Las principales agencias de inteligencia israelíes no lograron identificar las verdaderas intenciones de Hamás ni proporcionar una alerta temprana, principalmente por una excesiva dependencia de las herramientas tecnológicas, ignorando información de campo.

– Descuidar el sistema de defensa

El sistema de defensa alrededor de la Franja de Gaza fue descuidado debido al concepto de que Hamás no es una amenaza significativa. La presencia de las FDI alrededor de Gaza se redujo y los soldados no estaban preparados para un ataque a gran escala. Las bases militares no estaban debidamente protegidas y los observadores quedaron desarmados y sin el entrenamiento adecuado.

– Fracaso en la preparación del gobierno:

Los ministerios del gobierno no respondieron adecuadamente después del estallido de la guerra. El trato dado a las familias de las víctimas y de los secuestrados fue deficiente. La evacuación de los habitantes de las localidades del sur y del norte fue deficitaria.

– Negligencia en los centros de toma de decisiones:

Se responsabilizó al Primer Ministro Netanyahu por dañar los centros de toma de decisiones, que impidió cualquier discusión seria sobre cuestiones de seguridad. A Netanyahu también se lo encontró responsable de delegar facultades entre ministerios, afectando el desenvolvimiento del gobierno. Esta responsabilidad se estableció que es compartida con los jefes de estado mayor, los jefes de las fuerzas armadas y los ministros del gobierno.

El informe concluye que el 7 de Octubre fue el resultado de continuos fallos sistémicos que llevaron a una pérdida de confianza pública en el gobierno y en las FDI. El informe pide asumir responsabilidades, reexaminar el concepto de seguridad nacional y llevar a cabo reformas significativas en el sistema de seguridad y en el gobierno.

DR. DARIO SYKULER – ABOGADO MATRICULADO EN ARGENTINA E ISRAEL – DIRECTOR SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO ARGENTINO ISRAELÍ

