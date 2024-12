Estudio revela discriminación significativa contra judíos e israelíes estadounidenses en el mercado laboral

Estudio de la ADL revela discriminación significativa contra judíos e israelíes estadounidenses en el mercado laboral de Estados Unidos

Los judíos estadounidenses enfrentan un 24% más de dificultad al solicitar empleo y los israelíes estadounidenses un 39% más.

Nueva York, NY, 4 de diciembre de 2024 … Los candidatos judíoestadounidenses tuvieron que enviar un 24% más de solicitudes para recibir el mismo número de primeras respuestas positivas de los posibles empleadores que los estadounidenses de origen europeo occidental al solicitar el mismo empleo, según un estudio publicado hoy por el Centro de Investigación sobre el Antisemitismo de la Liga Antidifamación (ADL). Además, los israelíes estadounidenses necesitaron enviar un 39% más solicitudes, lo que refleja una discriminación sustancial.

Para este estudio , el destacado economista laboral Bryan Tomlin, PhD, realizó de forma independiente un experimento de campo aplicando en línea a empleos como asistente administrativo utilizando hojas de vida idénticas salvo por características específicas, que incluían los nombres, que señalaban si los solicitantes eran judíos estadounidenses, israelíes estadounidenses o estadounidenses de origen europeo occidental.

“Se trata de una prueba de grave discriminación antisemita en el mercado laboral”, declaró Jonathan A. Greenblatt, Director General de la ADL. “Además del aumento de los incidentes antisemitas y de las creencias antisemitas , este fundamental estudio ilustra la muy real necesidad de que los empleadores tomen más en serio los prejuicios antijudíos y antiisraelíes para tener un lugar de trabajo que funcione para todos”.

“Sin el beneficio de un estudio de este tipo, es difícil, si no imposible, demostrar un trato adverso en el mercado laboral basado en la propia religión o identidad cultural”, afirmó Tomlin. “Este estudio demuestra que los estadounidenses judíos e israelíes pueden estar perdiendo oportunidades de trabajo solo por su identidad, no por sus calificaciones, y constituye un primer paso hacia cuantificar algunos de estos síntomas más sutiles, pero no por ello menos nocivos, del antisemitismo”.

Tomlin llevó a cabo el experimento con una gran muestra previamente registrada, enviando 3.000 consultas a ofertas de empleo de asistencia administrativa en todo Estados Unidos entre mayo y octubre de 2024, utilizando el mismo texto en el correo electrónico y currículums idénticos a excepción de (a) el nombre del solicitante —seleccionado para que sonara judío, israelí o de Europa Occidental— y (b) señales en el currículums de probable origen judío, israelí o de Europa Occidental. Esta metodología sigue un planteamiento similar al utilizado por otros experimentos de campo sobre el mercado laboral basados en la correspondencia.

El Centro de Investigación sobre el Antisemitismo (CAR, por sus siglas en inglés) de la ADL se basa en la experiencia de la ADL en materia de antisemitismo a través de una red de investigación aplicada, iniciativas innovadoras y proyectos emblemáticos para evaluar e identificar qué marca la diferencia en la lucha contra este odio. El Centro cataliza y lleva a cabo investigaciones académicas en áreas clave del antisemitismo mediante el patrocinio de becas y subvenciones, la realización de investigaciones empíricas propias de la ADL y la organización de ciclos de conferencias y publicaciones.

Sobre Bryan Tomlin, PhD

Bryan Tomlin es catedrático de Economía y presidente del Departamento de Economía del Martin V. Smith School of Business and Economics de la Universidad Estatal de California, Archipiélago del Norte. El principal programa de investigación del Dr. Tomlin busca identificar los síntomas (y ocasionalmente las causas) de la discriminación en los mercados de vivienda y laboral. Este trabajo ha examinado el trato diferenciado que reciben los afroamericanos, las madres solteras, las personas discapacitadas, la comunidad trans, las madres amas de casa y los judíos e israelíes. Como experto en econometría aplicada, la investigación académica del Dr. Tomlin también abarca un amplio abanico de temas interdisciplinarios, incluyendo colaboraciones con investigadores médicos (estudio de la eficacia de diversos tratamientos contra el cáncer), científicos del clima (estudio del efecto del cambio climático en la vida oceánica en torno al Archipiélago del Norte, California) e investigadores educativos (estudio del efecto de las sentencias del TSE sobre los resultados de los litigios relacionados con la educación especial). Como consultor, el Dr. Tomlin trabaja tanto en litigios antimonopolio como en demandas colectivas laborales, realizando análisis econométricos y colaborando en la redacción de informes periciales.

