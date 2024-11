Una victoria para Europa (y derrota para Putin)

Por Ricardo López Göttig

Este domingo hubo elección presidencial, de segunda vuelta, en la República de Moldavia, en donde ganó con más del 54% un nuevo período Maia Sandu, la candidata favorable a la Unión Europea, frente al candidato Alexandr Stoianoglo, cercano a las posiciones pro-Putin en este país ex soviético. Hace tan sólo dos semanas atrás, junto a la primera vuelta de elección presidencial, también se celebró un referéndum consultando a la ciudadanía si optaba, o no, por integrarse a la Unión Europea, ganando la postura positiva por un muy escaso 50,4%.

Moldavia forma parte del espacio que alguna vez fue parte del Imperio Ruso. En 1918, toda la región de Besarabia se incorporó en bloque al entonces Reino de Rumania, pero en virtud del Pacto Ribbentropp-Molotov de 1939, fue luego anexado por la URSS y allí se constituyó la llamada República Socialista Soviética de Moldavia, con partes que pasaron a formar parte de Ucrania. En 1991, al independizarse de la URSS, gran parte de su frontera con Ucrania quedó desgajada por la región de Transnistria, un enclave que quiere integrarse a la Federación Rusa, que la sostiene política, militar y económicamente.

Cuando se inició la invasión rusa a Ucrania, en 2022, también Moldavia quedó en la mira como otra pieza del dominó, y esto aceleró los tiempos del deseo de integración a la Unión Europea y a la OTAN, como dos paraguas de protección frente al nuevo expansionismo. Si bien aún tiene muchas, muchísimas reformas para realizar, es un candidato cada vez más firme para sumarse al esquema de integración europea. Es por ello que las usinas de la desinformación rusa, que operan en varios procesos electorales en el mundo, se habrían empeñado particularmente en atacar a la figura de Maia Sandu en las dos vueltas, así como para que en el referéndum ganara la oposición a adherirse a la UE.

Vladímir Putin se juega mucho en los comicios que se aproximan en Europa y América del Norte, porque será allí y no en el campo de batalla donde se defina el futuro de la guerra en Ucrania. La llegada de tropas norcoreanas le dará un respiro, le permitirá reconcentrar soldados rusos en el Donbás y quizás hasta recuperar la región del Kursk, pero este conflicto se está alargando cada vez más con un gran desgaste para las dos partes. Los líderes de la Unión Europea pueden respirar tranquilos con esta victoria en Moldavia que, lejos de ser decisoria, por lo menos permite avizorar que sigue siendo un proyecto atractivo en el mediano y largo plazo.

