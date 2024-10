¿Qué son Simjat Torá y Sheminí Atzeret?

Simjat Torá y Sheminí Atzeret son dos celebraciones distintas que ocurren en el mismo día. Una es un mandato de la Torá y la otra un mandato rabínico.

¿CUÁNDO OCURREN?

En Israel las dos ocurren el 22 de tishrei, el día próximo a la conclusión de Sucot. Fuera de Israel, Sheminí Atzeret ocurre durante dos días ya que los días instituidos por la Torá como sagrados se festejan dos días; Simjat Torá se celebra en el segundo día de Sheminí Atzeret (23 de tishrei).

Ambos festejos ocurren en el marco de las Altas Fiestas; Sheminí Atzeret se considera el punto cúspide o la culminación de las mismas. Aunque es una festividad independiente de Sucot el significado de ambas tienen guarda mucha relación con dicho festejo, ya que ocurre en el contexto de la semana de Sucot.

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE SHEMINÍ ATZERET? Y ¿CÓMO SE DISTINGUE DE SUCOT?

Sheminí Atzeret es la única festividad instituida por la Torá que no tiene una mitzvá particular que la distinga. En Yom Kipur ayunamos, en Rosh Hashaná escuchamos el shofar, en Shavuot estudiamos de la Torá, en Pesaj comemos matzá; en Sheminí Atzeret por su parte nos dedicamos únicamente al día sagrado, no hacemos nada especial en él que lo distinga. Funciona de esta forma porque es un día dedicado a la relación con D-os desde el individuo, sin estímulos externos a él.

Su nombre quiere decir “la asamblea del octavo día” esto es así porque ocurre en el octavo día de Sucot. Sin embargo, la Torá misma nos pide que hagamos una distinción clara entre este día y el resto de la semana. No hacemos los rezos particulares de Sucot, dejamos de rezar con las cuatro especies y ya no tenemos la obligación de comer o dormir en la Sucá; bajo la perspectiva de muchas tradiciones está incluso prohibido hacerlo.

Otra de las características que distinguía a Sheminí Atzeret de Sucot durante las épocas del Primer Templo era la cantidad de sacrificios que se realizaban en cada día. Durante la semana de Sucot, se realizaban 70 sacrificios por las 70 naciones del mundo. Sin embargo, en Sheminí Atzeret se realizaba un sólo sacrificio puesto que era el sacrificio que se hacía por el pueblo de Israel; era un día de mayor intimidad con D-os.

Finalmente la distinción esencial entre la semana de Sucot y este día radica en la forma en que nos acercamos a D-os; en realidad Sheminí Atzeret es la culminación de Sucot más que su antítesis. En Sucot aprendemos a amar a D-os con lo esencial; en la intemperie, a través de la naturaleza y a través del disfrute de las frutas. Sheminí Atzeret es el siguiente paso, ya que pudimos amar a D-os en una casa cuyo techo es follaje, ahora podemos aprender a amarlo incluso sin ese estímulo, haciéndonos sensibles a la cercanía de su Presencia que nos rodea.

¿QUÉ SE HACE EN SHEMINÍ ATZERET?

Se realizan todas las acciones relacionadas con el festejo de un día sagrado. Se realiza kidush (la santificación del día con vino) en la noche y en la mañana; se realizan dos comidas festivas y uno se abstiene de los 39 trabajos prohibidos durante cualquier día sagrado.

¿QUÉ SE CELEBRA EN SIMJAT TORA?

Los sabios del Talmud dividieron la Torá en 54 porciones particulares para que a lo largo de un año cada semana se leyera y estudiara una porción distinta. Escogieron la fecha de Sheminí Atzeret para empezar y concluir la lectura. Simjat Torá es el festejo que se hace al haber concluido e iniciado un ciclo de lecturas nuevo. Celebramos la alegría de la Torá leyendo y danzando con los rollos de Torá.

¿QUÉ SE HACE?

Particularmente se hace lo que se conoce como hacafot, que son bailes circulares que se realizan al rededor de la bimá (la mesa donde se coloca la Torá mientras se lee). Se recitan ciertos versos particulares con cada circuito que se concreta, se cantan todo tipo de canciones y cada integrante tiene la oportunidad de cargar un sefer (rollo) de Torá al dar la vuelta. También se leen públicamente la primer porción de la Torá y la última; se reparte el honor de leer a todo el que quiera participar. Al mismo tiempo se reparten dulces a los niños.

