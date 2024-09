Esta semana se inició con la noticia de seis rehenes asesinados a sangre fría, hallados e identificados por las FDI. Israel-Estado entró en estado de duelo, a pesar de comenzar el año lectivo, y en una huelga general convocada casi en forma inmediata para el lunes. La medida, en este tenor, no tenía precedentes. Los juicios de valor sobre la misma así como su éxito corren por otros carriles.

Pese a todas las protestas y la huelga, hay un amplio sector de la ciudadanía israelí que sigue adorando a Netanyahu y otra que adhiere a las ideologías fascistas, expulsivas, y mesiánicas de sus aliados. Son ‘mayorías’ (o no) silenciosas que no manifiestan pero votan. Hasta que venza la cadencia formal de este gobierno es difícil pensar en nuevas elecciones. Para entonces, si no hoy mismo, Netanyahu se habrá asegurado ser el único capaz de formar un gobierno. Como este, “de ultra-derechas”.

El Luaj (calendario) hebreo avanza inexorable: Elul comienza hoy. La NCI de Montevideo cada año hace sonar el shofar diario vía redes sociales con mensajes de individuos o familias que sienten la necesidad de compartir sus expectativas. Será interesante, tal vez hasta estimulante, escuchar las razones por las cuales hacemos sonar el shofar este Elul, a diferencia de los anteriores. Es una interrogante que podemos hacer extensiva a todos los judíos del mundo.

Elul es también el mes en que nos preparamos para los días sublimes entre Rosh Hashaná y Iom Kipur, que luego se extienden, en un tono más festivo, hasta Sucot y finalizan en Simjat Torá. Este año no sólo comenzaremos a leer Bereshit (Génesis) nuevamente, sino que volveremos a revivir el 7 de octubre.

Como si esto no fuera suficiente, Hamás, asesinando a los seis rehenes, nos llevó once meses atrás en el tiempo, al 7 de octubre. No sea cosa que olvidemos aquella masacre, aquel golpe duro y vil que mató en pocas horas a 1400 personas y capturó otras 250. Sobre todo, que no olvidemos la vejación, la violencia virulenta, y la humillación. Hamás, como los Nazis, saben muy bien dónde, cuándo, y cómo dañar el alma judía.

Simjat Torá ya nunca será igual. Como escribió el rabino Golinkin en su responsa sobre el asunto a la luz de los acontecimientos de este año (*), habrá que hacer una hakafá (ronda) menos. Como mínimo, opino yo. Tal vez su idea de decir Kadish o leer una Kiná no esté de más.

La dimensión del año que estaremos cumpliendo este Elul no es sólo trágica por los hechos y sus consecuencias, las muertes, los desplazados, la desolación, y el deterioro de la fibra moral de Israel, sino que es histórica porque todos los hitos del calendario habrán quedado, mal que nos pese, marcados para siempre. Oct7 será un segundo Iom Hazikaron (Día de Recordación de los Caídos en las Guerras y Atentados Terroristas): pero no durante el Omer, sino en Tishrei.

Los seis cuerpos hallados en Gaza son los signos y señales a los que alude la Torá cuando somos liberados de Egipto; sólo que esta vez no fuimos liberados sino condenados. Los judíos vivimos nuestras vidas llenos de señales que representan nuestros valores: la mezuzá en el umbral, la kipá sobre la cabeza, los tzitzit en la ropa, y la circuncisión en el cuerpo.

¿Qué señales dejaremos para el futuro después de Simjat Torá de 5784? Desafío para rabinos.

Mientras tanto nosotros, los judíos que hacemos preguntas y buscamos respuestas, no deberíamos eludir darnos el tiempo para la conversación. No se puede librar una guerra justa sin una causa justa, pero las causas merece ser revisadas y actualizadas en aras de no perderlas en el camino. Porque entonces el enemigo habrá triunfado.

Rosh Jodesh Tov!

(*) gracias a mi esposa Karin Neuhauser por facilitarme la responsa del Rab Golinkin.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai