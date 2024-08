Funcionarios árabes dicen que el acuerdo de rehenes no se concretará a menos que Biden presione más a Netanyahu

La frustración entre los mediadores qataríes y egipcios se extiende ahora desde Israel hasta Estados Unidos, después de que Hamas cediera en una demanda clave y el primer ministro añadiera nuevas condiciones, informó TOI.

Por Jacob Magid

DOHA, Qatar — Un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes entre Israel y Hamás no será posible a menos que el presidente estadounidense, Joe Biden, ejerza más presión sobre el primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijeron a The Times of Israel dos funcionarios árabes de países mediadores.

Los funcionarios afirmaron que Netanyahu es el principal obstáculo para un acuerdo en esta etapa de las conversaciones, que llegaron a un punto muerto el mes pasado después de que Hamas cedió en su demanda principal y el primer ministro respondió emitiendo una serie de nuevas condiciones.

La admisión de los funcionarios árabes, que hablaron bajo condición de anonimato, indicó que la frustración entre los mediadores qataríes y egipcios se ha extendido más allá de Israel a Estados Unidos.

Uno de los funcionarios árabes lamentó que Washington sea el único partido con suficiente influencia sobre Jerusalén para influir en Netanyahu, pero que hasta ahora se ha abstenido de explotar plenamente su papel como principal benefactor de seguridad de Israel.

Una forma de ejercer presión sobre Netanyahu sería que Estados Unidos culpara públicamente al primer ministro israelí por la falta de acuerdo, dijo el funcionario árabe.

Durante más de un mes, Estados Unidos señaló a Hamás como el único obstáculo para un alto el fuego, afirmando que Netanyahu apoyaba la propuesta israelí que autorizó a fines de mayo.

Los funcionarios de la administración Biden dejaron de utilizar en gran medida este tema de conversación en julio después de que Hamás aceptara renunciar a su principal demanda de un compromiso inicial de Israel para un alto el fuego permanente.

Aunque los mediadores creyeron inicialmente que el cambio permitiría alcanzar un acuerdo, Netanyahu posteriormente ordenó al equipo negociador israelí que presentara formalmente una serie de nuevas demandas a finales del mes pasado. Entre ellas figuraban el mantenimiento de la presencia de las Fuerzas de Defensa de Israel a lo largo de la frontera entre Egipto y Gaza; el establecimiento de un nuevo mecanismo para impedir el acceso de palestinos armados al norte de Gaza; y vetos israelíes adicionales sobre los prisioneros palestinos que Hamás pretende liberar a cambio de los 115 rehenes restantes en Gaza, según dijeron tres funcionarios a The Times of Israel el martes.

Netanyahu insiste en que no se ha movido de la propuesta de alto el fuego que autorizó el 27 de mayo, aunque el texto de la oferta obtenido por The Times of Israel indica lo contrario.

Sin embargo, Estados Unidos se ha abstenido de señalar públicamente a Netanyahu como lo hizo con el líder de Hamás, Yahya Sinwar.

El miércoles, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo a los periodistas que el líder de Hamás “tiene que decidir ahora si acepta este acuerdo”. Kirby no hizo un llamado personal similar a Netanyahu, pero sí dijo que ambas partes deberían aceptar la propuesta que está sobre la mesa.

El segundo funcionario árabe reconoció que Biden ha presionado a Netanyahu en privado , pero expresó escepticismo de que el presidente esté dispuesto a hacer pública esa presión a menos de tres meses de las elecciones presidenciales.

“Si Estados Unidos no ejerce una verdadera presión sobre el Primer Ministro Netanyahu, seguiremos estancados”, dijo el primer funcionario árabe.

Los comentarios parecieron ser una especie de réplica a meses de afirmaciones de Israel y Estados Unidos de que Qatar necesita apoyarse en Hamás para lograr un acuerdo.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

