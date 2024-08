Putin pide a Irán evitar víctimas civiles en ataque contra Israel

Mensaje entregado por el alto funcionario de seguridad ruso Sergei Shoigu durante su visita a Teherán, según fuentes iraníes.

El presidente ruso, Vladimir Putin, pidió al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, una respuesta moderada al “presunto asesinato” por parte de Israel del líder de Hamás, y desaconsejó ataques contra civiles israelíes, dijeron a Reuters dos importantes fuentes iraníes.

El mensaje, según las fuentes, fue entregado el lunes por Sergei Shoigu, un importante aliado del líder del Kremlin, en reuniones con altos funcionarios iraníes mientras la República Islámica evalúa su respuesta al asesinato del líder del grupo terrorista Hamas, Ismail Haniyeh.

La evaluación de que es probable que Irán ataque a Israel en los próximos días o semanas se produce tras los asesinatos consecutivos de la semana pasada del jefe militar de Hezbolá, Fuad Shukr, en un ataque israelí en Beirut y de Haniyeh en Teherán. Irán ha culpado a Israel por la muerte de Haniyeh y ha prometido tomar represalias.

Teherán también presionó a Moscú para la entrega de aviones de combate Sukhoi Su-35 de fabricación rusa, dijeron a Reuters dos fuentes iraníes con conocimiento de la reunión en Teherán.

En Moscú, el Kremlin no respondió a una solicitud de comentarios. La agencia de noticias estatal RIA informó el martes que Shoigu dijo que había hablado de la eliminación de Haniyeh durante su visita a Teherán.

Las dos fuentes con conocimiento del asunto no proporcionaron más detalles sobre las conversaciones con Shoigu, quien fue ministro de Defensa antes de convertirse en secretario del Consejo de Seguridad de Rusia en mayo.

Dijeron que la visita de Shoigu era una de varias vías que Moscú había utilizado para transmitir a Irán la necesidad de moderación y al mismo tiempo condenar el asesinato de Haniyeh como “un asesinato muy peligroso”, en un intento de evitar una guerra en Medio Oriente.

El Medio Oriente, dijeron las fuentes, estaba al borde de una gran guerra y quienes estaban detrás del asesinato estaban claramente tratando de desencadenar un conflicto de ese tipo.

Rusia ha cultivado lazos más estrechos con Irán desde el comienzo de su guerra con Ucrania y ha dicho que se está preparando para firmar un amplio acuerdo de cooperación con Teherán.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán no hizo comentarios de inmediato. El lunes dijo que Teherán no buscaba aumentar las tensiones regionales, sino que necesitaba castigar a Israel para evitar una mayor inestabilidad.

La diplomacia ya no es una opción

En Washington, un funcionario de la administración Biden advirtió el lunes sobre los riesgos de un conflicto regional de gran magnitud. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, enfatizó que la escala de la respuesta de Irán y su grupo terrorista libanés Hezbollah sería un factor clave para determinar la magnitud de un posible conflicto.

A pesar de los esfuerzos de los estados occidentales y regionales para persuadir a Irán de que tome represalias de manera mesurada, o no tome ninguna, Teherán ha dicho a los funcionarios extranjeros que responderá “severamente” al asesinato de Haniyeh en Teherán, donde anteriormente había asistido a la toma de posesión del presidente Masoud Pezeshkian, confirmaron independientemente cuatro fuentes iraníes.

En Líbano, una fuente libanesa prominente cercana a Hezbolá dijo que “un ataque de represalia es inevitable y la diplomacia ya no es una opción viable”, añadiendo que Irán quiere que el ataque sea “severo” pero que no conduzca a una guerra regional. Sin embargo, dijo, esto no descarta la posibilidad de una guerra en Líbano entre Hezbolá, respaldado por Irán, e Israel.

Un alto funcionario estadounidense centrado en Oriente Medio dijo que Washington estaba haciendo todo lo posible “para disuadir a todas las partes de ir a un lugar del que no pueden regresar”, y enfatizó que otros estados de la región y Europa deberían hacer más. Un funcionario qatarí dijo que Doha estaba en constante discusión con Irán para reducir las tensiones.

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, advirtió el lunes que Israel debe estar preparado para cualquier cosa, incluida una rápida transición a la ofensiva.

La respuesta del país a cualquier ataque de Hezbolá o Irán probablemente dependería más del daño causado que de la escala del ataque, según dos fuentes familiarizadas con evaluaciones israelíes recientes.

Las autoridades israelíes no se han atribuido la responsabilidad del asesinato de Haniyeh. Irán apoya al grupo terrorista Hamás, que está en guerra con Israel en Gaza, y también a Hezbolá.

La guerra en Gaza comenzó el 7 de octubre cuando Hamás lideró un devastador ataque transfronterizo contra Israel, durante el cual murieron 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes en Gaza. Israel respondió con una ofensiva militar para destruir a Hamás y rescatar a los rehenes.

Al día siguiente del ataque de Hamas, Hezbolá comenzó a atacar a lo largo de la frontera de Israel con el Líbano. Los ataques con cohetes y aviones no tripulados casi diarios han provocado ataques de respuesta por parte de Israel, y la espiral de violencia ha suscitado temores de otro frente de guerra en toda regla. Hezbolá ha jurado venganza por el asesinato de Shukr, su jefe militar, en un ataque de represalia por parte de Israel.

En abril, Irán lanzó más de 300 misiles y drones contra Israel en respuesta al asesinato de dos generales de alto rango del ejército en un ataque en Damasco por el que Teherán culpó al Estado judío.

La oleada fue interceptada por las defensas aéreas israelíes junto con una importante coalición de fuerzas regionales liderada por Estados Unidos que incluía aviones de guerra británicos y franceses, así como, según se informa, recursos de inteligencia y radar de algunas naciones árabes. Algunos misiles lograron atravesar el escudo, causando daños muy leves en una base aérea e hiriendo gravemente a una niña.

Durante el fin de semana, el periódico iraní pro régimen Kayhan, en su editorial, advirtió que, a diferencia del ataque de Irán contra Israel en abril, casi completamente frustrado, su ataque esta vez tendría como objetivo áreas muy dentro de Israel, como Tel Aviv y Haifa, centros estratégicos y las casas de funcionarios israelíes.

