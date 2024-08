El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en llamadas que realizó el lunes, instó a todas las partes en Medio Oriente a evitar una “escalada”, ante los crecientes temores de un inminente ataque iraní a Israel.

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, dijo el lunes que Estados Unidos está enviando mensajes a través de sus contactos diplomáticos pidiendo a algunos países que informen a Irán de que la escalada en Oriente Medio no es de su interés.

Miller añadió en una conferencia de prensa que el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, habló, el lunes, con el primer ministro qatarí, jeque Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, y con el ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Badr Abdel Ati, sobre las tensiones en Oriente Medio.

Egipto y Qatar son los principales actores en las negociaciones entre Israel y Hamás, días después de que se perpetrara en Irán un atentado que provocó la muerte del jefe del buró político del movimiento palestino, Ismail Haniyeh, y se atribuyera su responsabilidad a Israel aunque Israel no ha asumido esa responsabilidad.

En respuesta a una pregunta sobre si Irán tiene derecho a responder, Miller dijo que un ataque iraní no serviría “a los intereses del pueblo iraní ni de la región en general”.

“El mensaje que enviamos constantemente es: no den este paso”. “No es necesario. No sirve para nada, sólo expone a toda la región al peligro”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris se encuentran actualmente en la Sala de Situaciones de la Casa Blanca reunidos con su equipo de seguridad nacional y recibiendo actualizaciones en tiempo real desde el Medio Oriente.

Es de destacar que Irán lanzó misiles y misiles directamente contra Israel en abril después de un ataque contra su consulado en Siria, pero Estados Unidos ayudó a interceptar misiles y misiles, por lo que el daño fue limitado.

Miller dijo: “Ese fue un momento de peligro real para la región, y pudimos trazar un camino que eventualmente nos llevó a superar esa etapa sin caer en una guerra más amplia”.

Y añadió: “Pero cada vez que se produce uno de estos ciclos de escalada, existe el riesgo de que las partes cometan errores de cálculo y de que tomen medidas que se salgan de control o conduzcan a consecuencias no deseadas”.

Los ministros de Asuntos Exteriores del G-7 han mantenido este domingo una reunión por videoconferencia en la que han coincidido en la necesidad de lograr una desescalada en la región de Oriente Próximo. “Hoy he reunido a los ministros de Exteriores del G-7. Hemos pedido una desescalada y el fin de toda la violencia”, ha informado el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, presidente de turno del grupo, en un mensaje publicado en la red social X.

.@SecBlinken spoke with G7 Foreign Ministers to discuss diplomatic efforts to prevent the escalation of the conflict in the Middle East.

— Matthew Miller (@StateDeptSpox) August 4, 2024