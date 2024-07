Esta mañana, el día que cumplo 67 años, decidí arrancar el día con un posteo en base al libro de Ari Shavit de 2013, “Mi Tierra Prometida”. Son extractos literales traducidos por mí del original y editados para mi circunstancia. Con Shavit nos unen algunos ideales, supongo, pero sobre lo que no cabe duda es el año en que ambos nacimos. Aunque yo sea mayor por unos meses… como me suele suceder.

Cuando nazco, el Estado de Israel es un triunfo. El mundo contempla el ave fénix judío resucitar del desierto. El Israel en el cual nazco en 1957 no sólo supera su terrible pasado; lanza su radiante futuro.

También quiero traer a colación una cita de mi admirado Amos Oz Z’L en su última conferencia en la Universidad de Tel-Aviv en julio de 2018: No busques en el espacio lo que has perdido en el tiempo. Estamos ante una escalada basada en los sentimientos más nobles de la autodeterminación y la soberanía en simultáneo con la obstinación cuasi-suicida de preservar lo que se ha perdido. Aplica en todos los bandos, en todos los grupos humanos. Nadie escapa a esta tentación.

Amanecí con una noción de pasado que me define pero las noticias me enfrentan a un futuro que me desafía.

En este día van mis deseos de paz y normalidad para mi pueblo, Israel, y toda la Humanidad.

