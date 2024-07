Ministro de Relaciones Exteriores libanés: Apoyaremos a Hezbolláh contra Israel

(30 de julio de 2024 / MEMRI)

En caso de que estalle una guerra más amplia entre Israel y el grupo terrorista libanés Hezbolláh, Líbano apoyará al representante iraní, según el ministro de Relaciones Exteriores libanés, Abdallah Bou Habib.

Hablando con Al-Arabiya el domingo, Habib dijo que no sabía quién fue el responsable del ataque con cohetes contra una aldea drusa en los Altos del Golán el sábado, que mató a 12 niños e hirió a más de 40 personas. Pero continuó diciendo que incluso si el ataque hubiera sido llevado a cabo por Hezbolláh, Israel no tenía derecho a responder.

“Los [niños] que murieron… los que fueron asesinados en el Golán eran árabes, no israelíes”, dijo. “Además, los Altos del Golán no son israelíes. Ellos [Israel] lo tomaron, pero las Naciones Unidas no reconocen los Altos del Golán como israelíes. Es sirio. Por lo tanto, [Israel] no tiene ninguna justificación para la legítima defensa. Nadie lo atacó”, agregó.

Hezbolláh, dijo, ha negado su responsabilidad en el ataque. “Israel afirma que Hezbolláh lo hizo. Tal vez Israel lo hizo por error. Tal vez Hezbolláh lo hizo por error. Hezbolláh no ataca a civiles en Israel, así que ¿por qué iba a atacar a civiles en Siria?”, dijo.

Hezbollah ha estado lanzando ataques contra pueblos y ciudades en el norte de Israel casi a diario desde el 8 de octubre, causando el desplazamiento de decenas de miles.

Cuando se le preguntó si era posible que Israel hubiera “orquestado” la tragedia “para justificar un ataque contra el Líbano”, Habib dijo: “Es posible. No lo sé.

El domingo por la noche, el Gabinete de Seguridad de Israel autorizó al primer ministro Benjamin Netanyahu y al ministro de Defensa Yoav Gallant a tomar represalias contra Hezbollah por el ataque mortal del sábado.

Durante una visita a Majdal Shams el lunes, Netanyahu dijo que la respuesta de Israel sería “dura”.

“Con el apoyo iraní, Hezbolláh atacó aquí con un misil iraní, llevándose la vida de 12 almas puras. Doce niños y niñas que jugaron al fútbol aquí y, lamentablemente, no pudieron llegar a un refugio”, dijo.

Habib le dijo a Al Arabiya el domingo que “si estalla una guerra, sin duda estaremos en contra de Israel. Si la guerra en el Líbano se expande más allá de su alcance actual, apoyaremos a Hezbollah… Hezbollah estará a nuestro lado y nosotros estaremos a nuestro lado. Nos mantendremos unidos contra Israel”.

Cuando se le preguntó si las Fuerzas Armadas libanesas se unirían a los combates, Habib pareció dar marcha atrás, diciendo: “No tenemos capacidades militares significativas, pero el Líbano se mantendrá oficialmente al margen (…) O mejor dicho, Hezbolláh apoyará al Estado libanés y nosotros defenderemos al Líbano”.

Publicado originalmente por el Middle East Media Research Institute.

