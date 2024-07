Se confirmó que Gjafara Ibrahim, de 11 años, murió en un ataque de Hezbolá en Majdal Shams, un amigo adolescente local relata una experiencia “horrible”.

Gjafara Ibrahim, de 11 años, fue confirmado como el duodécimo niño muerto en el ataque de Hezbolá del sábado en Majdal Shams , informaron medios israelíes el domingo.

Después de haber sido reportado como desaparecido durante más de 30 horas, según los informes, la familia de Ibrahim fue informada de que Ibrahim fue asesinado el sábado en el campo de fútbol de la aldea drusa en la Alta Galilea.

“Con lágrimas en los ojos, aceptamos el decreto de Dios sobre la amarga noticia de que Gjafara Ibrahim ha sido asesinado”, respondió la comunidad de Majdal Shams al anuncio.

Un empleado del ayuntamiento que se encontraba en el lugar el sábado dijo a Ynet el domingo: “El misil probablemente le alcanzó directamente. El entrenador de fútbol dijo que estaba seguro de que estaba con todo el grupo de niños que resultaron heridos”.

“Vi cosas horribles. Fue horrible”

“Todavía no puedo comprender lo que pasó aquí y lo que me pasó; no lo puedo creer”, dijo Joan Willy (14) quien, junto a sus amigos fallecidos, estaba en el campo de fútbol en el momento de la explosión.

A pesar de resultar herido por la metralla , Willy asistió al funeral de su amigo, donde dijo a Ynet : “Escuché la sirena y no sabía qué hacer porque [mis] amigos no querían ir al refugio, ya que estamos acostumbrados a las sirenas constantes y algunas personas salen a filmar las interceptaciones”.

“Siempre corro al refugio, pero esta vez me quedé al frente y de repente hubo una gran explosión y caí al suelo. Todos a mi alrededor gritaban de dolor”, contó.

“Me costó un rato ponerme de pie y estaba en estado de shock. Tenía las piernas lastimadas por la metralla y no podía moverme. Solo después de unos momentos pude caminar y entonces vi cosas horribles. Fue horrible, todo estaba cubierto de sangre”.

“Con lágrimas en los ojos, aceptamos el decreto de Di-s sobre la amarga noticia de que Gjafara Ibrahim ha sido asesinado”, dijo el líder de la comunidad de Majdal Shams “El misil probablemente le alcanzó directamente. El entrenador de fútbol dijo que estaba seguro de que estaba… pic.twitter.com/kjNZqFCV33 — Radio Jai (@fmjai) July 28, 2024

Su cuerpo no ha sido localizado hasta ahora, pero la policía ha determinado según evidencia que fue asesinado ayer en el campo de fútbol – así lo anunció la policía después de una extensa búsqueda.

Según la policía, hay hallazgos que confirman su muerte y el mensaje ha sido transmitido a su familia. Antes, cerca de su familia expresó la esperanza de que se asustara y huyera del lugar: “Esperamos que ocurra algún milagro y lo encontremos” Informó el canal N12

Fuente: Jerusalem Post y canal N12

