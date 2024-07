“El Servicio Secreto falló al exponer a Trump en un lugar peligroso” – Ignacio Montes de Oca

El intento de asesinar al Ex presidente y candidato Donlad Trump es un hecho que trasciende en las últimas horas. El periodista y escritor Ignacio Montes de Oca en diálogo con el director de Radio Jai pone luz sobre los acontecimientos necesarios de saber y el análisis detrás de la información. Aquí una transcripción del diálogo.

M S: noticia que nos ha conmocionado a todos en todo el mundo fue este intento de asesinato sobre el expresidente Donald Trump y claro todas las preguntas todas. Usted sabe que Estados Unidos tiene un récord muy terrible de magnicidios cuatro presidentes norteamericanos fueron asesinados y tantos otros sufrieron intentos de asesinato desde Abraham Lincoln que fue asesinado por disparos ahí en 1865 James Garfield que fue tiroteado en una estación de tren en Washington DC en 1881 William McKinley que fue valiado en septiembre de 1901 en Buffalo y el más recordado por lo reciente John F Kennedy se acuerdan en 1963 en Dallas estos fueron asesinados, pero tantos otros intentos se acuerdan cuando en el 81 Ronald Reagan fue baleado seguramente todos tienen la imagen o en el 75 cuando Gerald Ford también recibió dos intentos de asesinato y así suma y suma y suma en un listado enorme en esa la gran democracia.

I M.O: A ver vamos a despejar dudas porque hay muchas teorías conspirativas lo primero que se sabe es que todo ocurrió por un tremendo fallo de la coordinación entre el servicio secreto que es quien tiene que proteger al candidato y la policía local que tuvo casi 4 minutos para eh neutralizar o arrestar o lo que fuese. Desde que el público le avisó que había un tirador sobre un techo a 125 metros se sabe que la policía fue arrestarlo y este señor Thomas krook les apuntó con su fusil se retiraron y luego fue el atentado. Aclaremos que el sitio donde estaba el tirador era jurisdicción de la policía local no del servicio secreto y el servicio secreto falló al no haber detectado a este hombre a tiempo y al haber expuesto a Trump en un lugar que era realmente peligroso para un candidato que se había amenazado. También se sabe que no hay no hay una organización detrás o por lo menos es lo que se sabe porque era uno de los de los miedos y era un miedo concreto y había un problema muy grande si hubiera sido alguien de un grupo como antifa o si hubiese sido algún este integrista musulmán o imaginemos que hubiese pasado si hubiese sido un ciudadano ruso o ucraniano o chino pero se sabe que este Krook es un republicano joven 20 años que actuó por su cuenta un Lobo solitario como le como le llaman ahora los alienados y más allá de eso también tenemos un muerto entre los entre los participantes, un bombero de 50 años y una mujer herida y luego Trump que sufrió una perforación superficial en su oído derecho, esto es todo lo que hay hasta ahora desde el punto de vista técnico. Pero quizás lo más importante son las consecuencias como vos decías hay un largo historial Y si querés revisamos qué es lo que podría llegar a pasar a partir de ahora.

M.S : Sí claro, solo una pregunta también desde lo técnico, hablaste de 125 metros desde el lugar donde le disparó este tirador a Trump no es fácil dar en el blanco se requiere cierta técnica y preparación previa Qué se sabe de eso y del arma que utilizó?

I.M.O: Sí a ver para que la gente tenga en claro se trata de un rifle de asalto AR15, es un rifle desarrollado para la guerra de Vietnam, un rifle con una muy pequeña modificación se convierte en un rifle de repetición por eso es que pudo hacer tantos disparos en tan poco tiempo. El calibre 556 es una bala diseñada para lastimar, para darse vuelta en el cuerpo humano. Pero cuál es el problema que este tipo de armas en manos de un improvisado no son fáciles de usar a 125 metros uno puede apuntar y disparar una ráfaga por eso son rifles de repetición para tirar más balas en menos tiempo y está preparado para que un soldado con poca preparación tenga mayor capacidad de fuego cuando no tiene la precisión y este señor este Thomas crook no tenía entrenamiento El rifle era de su padre y como último dato cuando uno dispara un rifle de repetición hay algo que se llama retroceso y ese retroceso hace que las balas se dispersen en una zona más grande, eso fue quizás lo que lo salvó a Trump no es fácil, hay gente que dice cómo pudo errarle. Un tirador profesional no erra. le pega una moneda a esa distancia pero un improvisado lo más probable es que falle de allí que tengamos a Trump herido y muertos y heridos en el público.

M.S: sin duda Más allá de eso milagro porque un par de centímetros más y estaríamos hablando sin duda de la muerte del candidato y expresidente Donald Trump, de eso ha sucedido mucho en Estados Unidos.

I.M.O: Mira te sumaría tu listado la muerte de Bob Kennedy en el 68 y la muerte de George Wallas en el 72 Bob Kennedy era el designado como sucesor de John F el Kennedy y fue muerto por un lunático pakistaní que dijo las voces le hablaban y le ordenaron matar Kennedy con eso terminó con la saga de los Kennedy y probablemente haya cambiado la política interna de Estados Unidos pero con la muerte de Wallas y esto es interesantísimo porque Walas era un representante de la derecha más retrógrada venía del área deti para darse una idea con las conspiraciones contra izquierda y el intento de asesinato también lo sacó de carrera y probablemente así como Bob Kennedy la muerte cortó un camino a una vertiente hacia el liberalismo el atentado contra Wallas cortó un derrape hacia la derecha, es decir estos atentados cuando tienen éxito tienen el potencial de cambiar la política y ya lo hicieron dos veces.

M.S: y cuando hablaste de la falla del servicio secreto. lo que se critica es que lo vieron, como dijiste estuvo varios minutos el que disparó y y no actuaron. Finalmente, cuando los disparos suceden, entiendo que los que estaban sobre la azotea sobre Trump son los que le disparan y dan con él.

I.M.O : Exacto hubo por lo menos 4 minutos para que lo detuvieran y 42 segundos que hasta medido desde que los francotiradores que luego lo neutralizan le dieron 42 segundos hasta disparar. Lo que sucede es que el servicio secreto funcionan y las instituciones funcionan como funciona el país y la realidad es que Estados Unidos está teniendo muchas fallas. Solamente recuerdo que no es la primera vez que se neutraliza un intento de ataque ya es el cuarto. El último fue en Las Vegas cuando un asistente a una reunión y esto fue hace 2 años en la postulación un asistente le quitó un arma a un policía en la ciudad de Las Vegas preparada para dispararla a Trump y fue neutralizado también. No, fue muerto fue apresado, antes de que disparara a Trump. Está en una situación de peligro hace muchos años y el servicio secreto aparentemente no está a la altura.

M.S Nacho de las consecuencias políticas que esto va a traer

I.M.O Sí porque en el año 2020 las elecciones se montaron sobre las elecciones que ganó Biden recordemos se montaron sobre la idea de que Trump era un peligro para Estados Unidos que implicaría una radicalización y una eventual Guerra Civil por sus ideas extremistas. Ahora lo que está haciendo Biden o por lo menos el equipo de campaña de Biden es lo mismo, está diciendo que este atentado va a conducir a una radicalización de la política. Aquella vez le funcionó por eso critiqué en su momento, ese día a los que decían la este atentado le dio el triunfo a Trump. Falta muchísimo para noviembre es más Trump reaccionó a esta estrategia de Biden moderando su discurso. Muchos hablan de una redención o que ha visto a Los Ángeles, etcétera y estoy siendo literal. muchos hablan de que tuvo una epifanía y que eso lo convirtió en una persona menos violenta y que por eso decidió cambiar su discurso el que iba a dar en Wisconsin por otro de mucho más moderado, llamando a la unión. La realidad es que muchos se quedaron en la foto, en la famosa foto del herido y dijeron ya se ganó la campaña. No ojo porque la población estadounidense no reacciona a las fotos de la misma manera que se comparó con la foto de Ujima, no sé si ustedes recuerdan la foto de los Marín subiendo a la Bandera estadounidense. sobre el monte suribachi. Sí pero la foto no ganó la guerra, luego hubo que seguir la guerra, hubo que seguir y hubo que tirar dos bombas atómicas para lograr la rendición de Japón. Todavía falta muchísimo y tiro un último dato de las encuestas más recientes que mostraron un punto de movimiento en las mismas. Todavía siguen 43 a 44 en los sondeos evidentemente hay imágenes y también hay películas. No hay que quedarse nunca en el fotograma, falta mucho y hay que ver cómo reacciona cada uno de los partidos a este evento.

M S: Qué importante lo que estás diciendo en esta competencia entre Trump y Biden en la medida que Biden continúe, cosa que también hay distintas versiones de lo que podría pasar con el presidente norteamericano en esta campaña, hay un factor que quisiera por lo menos mencionar hablaste de epifanía y no debe ser casual. Más allá de lo que haya vivido o no Trump hay en Estados Unidos lo que se denomina folk religion. La religión en la vida norteamericana y que Trump haya salvado la vida como él dice casi como un mensaje de lo Divino puede también afectar seguramente al electorado no?

I.M.O: Lo que sucede es que la mayor parte del componente religioso va hacia los republicanos porque el que constituye el núcleo de su de su voto es más proclive al pensamiento religioso y la racionalidad y al pensamiento liberal en el sentido progresista como se entiende en Estados Unidos, corre hacia los demócratas de manera que estas epifanías en todo caso lo que hacen es consolidar y agregarle algún elemento a la persona que no tenía decidido su voto pero no mueven el caudal electoral grueso, que es el que le da el triunfo todavía a Trump y esto para que la gente lo entienda no importa en Estados Unidos que vos tengas la votos, podés ganar teniendo una la mayoría de votos como le pasó a Hillary Clinton y perder en el número de electores y en los estados claves la religión no es como Texas O California, la religión no es lo más importante donde en los electores, la religión no es un valor fundamental. Lo que importa es el día a día el norteamericano promedio, por lo menos el voto que está pendiente está preocupados por cuánto le sale el galón de combustible o el taco que quiere comerse a la tarde.

Ojo una cosa es el microclima o el fotograma y otra cosa es como votan por ahora por ahora. siguen parejos, con una leve ventaja a Trump que no se ha movido tanto El amperímetro y la religión es importante para consolidar, pero no es la guía en un país en exceso racional como es Estados Unidos.

M.S: Bien y la última agradeciéndote por todo este análisis tan importante Te parece que Biden sigue o que puede bajarse?

I.M.O: Por ahora sigue porque hay un problema de nuevo. Lo racional si Biden se baja tiene que devolver todo el dinero de campaña y el que le sigue tiene que pelearse con todo el resto, hay como siete u ocho candidatos. Tiene que hacer una disputa durísima y empezar la campaña de cero con Trump ahora tomando impulso, entonces hay una decisión que tiene que tomar Biden que no pasa solamente por lo personal sino que si sigue puede perder, pero si entrega la candidatura también puede perder el partido demócrata, entonces no es tan sencillo y el que llega tiene que empezar a recaudar de nuevo. Ellos tienen que devolver todo el dinero, porque el dinero se le da al candidato, no al partido. Asegurar que haya dinero es por lo menos algo positivo. Lo más probable es que se decida la convención del 15 de agosto. la convención nacional demócrata, pero me parece que lo importante no es Biden sino quien lo acompañe, si es que tiene tantos problemas, hay que ver quién lo reemplazaría Ese es el cálculo que se hace por lo menos ahora en los círculos demócratas.

M.S: Nacho como siempre un verdadero lujo, elementos fundamentales para comprender no solo la fotografía, sino en este caso la carrera a la Casa Blanca luego de este atentado contra el candidato y expresidente Donald Trump.

